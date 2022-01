Premier Litwy chce muzeum Żydów w Wilnie

Premier Litwy Ingrida Šimonytė ogłosiła propozycję wykorzystania opustoszałego od lat gmachu Pałacu Sportu.

Słowa litewskiej premier zacytował portal TVP Wilno – „Należy stosownie upamiętnić 200 tys. osób, mieszkańców naszych miast, którzy stali się ofiarami Holokaustu. Przedstawiciele społeczności żydowskich żyli tu, pracowali, tworzyli Litwę. Wygląda, że setki tysięcy osób po prostu zniknęły, jakby je ktoś zdmuchnął”. Šimonytė wypowiedziała te słowa 27 stycznia czyli w dniu obchodzonym jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Šimonytė jako wzór i inspirację dla własnej koncepcji wskazała Muzeum Historii Żydów Polski „Polin”, które funkcjonuje w Warszawie od 2013 r. Litewska premier uznała, że choć istnieją ograniczenia konstrukcyjne wileńskiego budynku, których nie można zmienić, będzie on odpowiednim miejscem na zorganizowanego wszechstronnego obiektu muzealnego.

Pałac Sportu został zbudowany przez radzieckich inżynierów i oddany do użytku w 1971 r. Jest jednym z czołowych przykazu architektonicznego stylu brutalizmu na Litwie. Odbywały się w nim zawody sportowe i koncerty muzyczne. Opustoszał w latach 90 XX w. W 2004 r. Pałac Sportu został sprywatyzowany, ale nie pociągnęło to za sobą jego remontu i przywrócenia do stałego użytku. W 2013 r. spółka, do której należał budynek zbankrutowała i trafił on znów w ręce państwa. Obiekt jest obecnie w złym stanie technicznym.

Pałac Sportu został zbudowany na terenie dawnego cmentarza żydowskiego, użytkowanego od XV do XIX wieku. W 2009 r. na skutek protestów organizacji żydowskich, z terenu otaczającego Pałac Sportu wyłączono z użytkowania większą część parkingu, gdzie przeprowadzono prace archeologiczne, a następnie przekształcono ją w teren zielony.

Przed 1939 r. Żydzi stanowili do 40 proc. mieszkańców Wilna.

wilno.tvp.pl/kresy.pl