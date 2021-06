Szwajcarzy odrzucili w referendum ustawę wymierzoną w ocieplenie klimatu

W niedzielnym referendum Szwajcarzy odrzucili ustawę mającą na celu ochronę środowiska i klimatu, w tym rozwiązania, które miały pomóc w zredukowaniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Jak podaje agencja Reutera, 51,6% głosujących w referendum opowiedziało się przeciw trzem rozwiązaniom, które miały pomóc w osiągnięciu przez Szwajcarię ograniczenia emisji dwutlenku węgla w ramach Porozumienia Paryskiego.

Rozwiązania te, zaproponowane przez rząd, obejmowały zwiększenie akcyzy na paliwa samochodowe i nałożenie opłaty na bilety samolotowe. Szwajcarzy powiedzieli też „nie” pomysłowi całkowitego zakazu stosowania sztucznych pestycydów.

Komentując wynik referendum minister środowiska Simonetta Sommaruga powiedziała, że teraz Szwajcarii będzie „bardzo trudno” osiągnąć cel zredukowania do 2030 roku emisji dwutlenku węgla do połowy poziomu z 1990 roku i stać się w 2050 roku krajem neutralnym klimatycznie. Sommaruga zaznaczała, że Szwajcarzy powiedzieli „nie” zaproponowanej ustawie, a nie ochronie klimatu co do zasady.

Szwajcarska minister środowiska dodała, że ​​​​rząd będzie teraz starał się rozszerzyć niekontrowersyjne środki, takie jak obowiązek inwestowania przez importerów paliw w projekty ochrony klimatu, i spróbować wypracować nowy konsensus w sprawie polityki klimatycznej.

Jak podaje BBC, wielu głosujących kierowało się obawą przed ekonomicznymi skutkami zaproponowanych rozwiązań.

Gdyby Szwajcaria wprowadziła zakaz używania sztucznych pestycydów, byłaby dopiero drugim krajem, który zdecydował się na takie rozwiązanie. Przeciwnicy tego pomysłu twierdzili, że zakaz pestycydów doprowadziłby do droższej żywności, utraty miejsc pracy w szwajcarskim przemyśle przetwórstwa spożywczego i większego uzależnienia od importu. Producenci agrochemikaliów – Syngenta i Bayer – z zadowoleniem przyjęli wynik głosowania.

W niedzielę Szwajcarzy głosowali również w sprawie ustawy zapewniającej wsparcie finansowe dla firm podczas pandemii COVID-19 oraz ustawy dającej policji dodatkowe uprawnienia do walki z terroryzmem. Oba projekty zostały zatwierdzone odpowiednio przez 60% i 57% głosujących.

Kresy.pl / reuters.com / bbc.com