“Aktywistki klimatyczne” oblały farbą warszawską Syrenkę

Aktywistki skrytykowała też Anna Maria Żukowska z Lewicy. “Dobra już mam dosyć tego, co wam Syrenka zrobiła? Co ma Syrenka do kryzysu klimatycznego? Co zmieni jej oblanie farbą? Czego to ma być symbol?” – zauważyła, po czym dodała ostro: “Powinnyście to szorować własnymi łapami”.

Jeszcze mocniej odniósł się do incydentu były premier Leszek Miller, który określił aktywistki jako “idiotki”.

“Aktywiści zdewastowali pomnik Syrenki. Niedawno przerwali koncert w Filharmonii Narodowej. Potępiam te działania. Kto uderza w kulturę, niszczy najbardziej uniwersalny język ludzkości. Wandalizm to zła strategia walki o lepszą przyszłość. Walczycie ze zmianami klimatycznymi czy z kulturą?” – przekazał minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz.