Holandia: Policja oddała strzały w stronę protestujących rolników [+VIDEO/+FOTO]

W miejscowości Heerenveen w Holandii policja oddała strzały z broni palnej w stronę protestujących rolników. Nagranie zajścia wywołało oburzenie w sieci. Policja argumentuje, że doszło „do sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa”. Nikt nie został ranny. Policja zatrzymała trzy osoby. Od poniedziałku w Holandii trwają manifestacje rolników przeciwko rządowej polityce klimatycznej.

We wtorek w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać policjanta, który oddał strzały do maszyn protestujących holenderskich rolników. Do zdarzenia doszło w miejscowości Heerenveen. Policja argumentuje, że protestujący chcieli rozjechać pojazdy służb celowo. Opublikowane w sieci nagranie nie pokazuje jednak, by rolnicy próbowali najechać lub uszkodzić policyjne samochody. Nikt nie został ranny. Trzy osoby zatrzymano.

Nagranie zajścia wywołało oburzenie w sieci.

W Holandii policja zaczęła strzelać do rolników 🤨👇👇 pic.twitter.com/UTYY0XgAim — ann (@ann56502906) July 6, 2022

Policja argumentuje, że protestujący chcieli rozjechać pojazdy służb celowo.

„Około 22:40 rolnicy próbowali wjechać ciągnikami w funkcjonariuszy i pojazdy służbowe. Do zdarzeń doszło na zjeździe autostradowym Mercurius/A32 w Heerenveen. Powstała groźna sytuacja. Oddano strzały ostrzegawcze i strzały celowane” – przekazała holenderska policja na Twitterze.

Omstreeks 22:40 uur is er door trekkerbestuurders geprobeerd in te rijden agenten en dienstvoertuigen. Dit gebeurde bij de oprit Mercurius/A32 in #Heerenveen. Er ontstond een dreigende situatie. Hierbij zijn waarschuwingsschoten gelost en er werd gericht geschoten. — Politie Fryslân (@POL_Fryslan) July 5, 2022

Dodano, że w związku z opisywaną sytuacją, wydział wewnętrzny holenderskiej policji rozpoczął śledztwo. „W związku z tym, że funkcjonariusz oddał strzały, Krajowy Wydział Śledczy rozpoczął prowadzenie niezależnego śledztwa. W tej chwili nie udzielamy więcej informacji” – napisano.

W sieci opublikowano także zdjęcie dziury w traktorze, która powstała na skutek strzału.

Od poniedziałku w Holandii trwają manifestacje rolników przeciwko rządowej polityce klimatycznej.

Rolnicy w Holandii od trzech lat prowadzą protesty przeciwko rządowi Marka Rutte. W ostatnim czasie mocno przybrały one jednak na sile, bo liberalny gabinet nie ukrywa, że realizując cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej zniszczy wiele gospodarstw rolnych.

Informowaliśmy, że bezpośrednią przyczyną obecnej fali protestów była deklaracja rządu z pierwszej połowy czerwca. Zapowiedział on plan redukcji emisji azotu i amoniaku, aby w ten sposób Holandia do 2030 roku spełniała unijne cele klimatyczne. Zrzut azotu na blisko 131 obszarach miałby zostać ograniczony o około 70 proc, natomiast w niektórych przypadkach aż o 95 proc. To zaś oznacza poważną redukcję pogłowia bydła hodowanego przez rolników, a tym samym bankructwo wielu z nich.

nltimes.nl / Kresy.pl