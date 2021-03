Biden zaprosił Dudę na szczyt klimatyczny

Prezydent USA Joe Biden zaprosił prezydenta Polski Andrzeja Dudę na szczyt klimatyczny, który odbędzie się w kwietniu br., w formie wirtualnej.

Szczyt klimatyczny to inicjatywa amerykańskiego prezydenta. Joe Biden chce zgromadzić przywódców największych gospodarek świata w celu dyskusji na temat przyszłości polityki klimatycznej. Zaproszenie wystosowano m.in. do przywódców Rosji i Chin.

Czytaj także: Korzystna współpraca lub katastrofalna konfrontacja. Pierwsza rozmowa Bidena i Xi

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

„Świat już doświadcza niszczycielskich skutków zmiany klimatu. Nauka wyjaśnia, że jeśli nie zwiększymy dramatycznie naszych wysiłków w ciągu tej dekady, skazujemy przyszłe pokolenia na nieobliczalne szkody. Na nas jako liderach spoczywa obowiązek zrobienia wszystkiego, co w naszej mocy, aby powstrzymać rosnące globalne zagrożenie” – oświadczył Biden. W liście wysłanym do polskiego prezydenta poprosił go, by zabrał głos w czasie debaty.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

„Prezydent będzie w czasie tych obrad podkreślał, że Polska w ciągu ostatnich lat jest przykładem kraju, który podejmuje bardzo duże wysiłki dotyczące ochrony środowiska i klimatu” – zaznaczył minister Kancelarii Prezydenta RP, Krzysztof Szczerski.

„Polska jest postrzegana jako kraj, który potrafi dokonywać transformacji energetyki, łącząc ją z rozwojem gospodarczym, tworzeniem miejsc pracy i jednocześnie z dywersyfikacją produkcji energii. Występujemy tutaj w roli kraju, który przekazuje innym swoje doświadczenia, kompetencje” – uważa Szczerski.

Prezydent RP @AndrzejDuda zaproszony przez Prezydenta USA @POTUS , jako jeden z 40 przywódców, do udziału w szczycie ws. klimatu i poproszony o wystapienie nt. łączenia polityki klimatycznej z tworzeniem miejsc pracy i wzrostem gosp. = sprawiedliwa transformacja to polska marka pic.twitter.com/IEKjFIDQkr — Krzysztof Szczerski (@KSzczerski) March 27, 2021

Czytaj także: Morawiecki zgodził się na unijny cel klimatyczny

Wiadomo, że organizowany przez Bidena szczyt klimatyczny odbędzie się w Dniu Ziemi i w piątą rocznicę podpisania paryskiego porozumienia klimatycznego, czyli 22 kwietnia br.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jak pisaliśmy, zgodnie z poleceniem nowego prezydenta USA, sekretarz obrony oraz przewodniczący połączonych szefów sztabów mają uwzględnić ocenę ryzyka klimatycznego w nowej Narodowej Strategii Obronnej Stanów Zjednoczonych na 2022 rok oraz m.in. w przyszłych grach wojennych.

Przeczytaj: Bill Gates zainwestuje 2 mld dolarów w walkę ze zmianami klimatu

RIRM / Kresy.pl