Bronią abp. Jędraszewskiego. List otwarty hierarchów

Podczas sobotniego spotkania świątecznego w Rzeszowie, 15 biskupów skierowało do metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego „otwarty list poparcia i solidarności”.

Na spotkaniu świątecznym w Rzeszowie 28 grudnia 2019 r. 15 arcybiskupów i biskupów podpisało krótki list poparcia dla działalności abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. „Solidaryzujemy się z Tobą wobec krzywdzących ataków jakie musi znosić Obrońca Prawdy ewangelicznej” – napisali hierarchowie podkreślając, że „zawsze godną chwały jest rzeczą opowiadanie się po stronie antropologii chrześcijańskiej, która w człowieku widzi obraz samego Boga”.

List odnosi się do słów abp. Jędraszewskiego, w których skrytykował postawę nazwaną „ekologizmem” i działalność szwedzkiej nastolatki, aktywistki-celebrytki Grety Thunberg.

„Skwituję to krótko: powrót do Engelsa i do jego twierdzeń, że małżeństwo to kolejny przejaw ucisku, a w imię równości trzeba zerwać z całą tradycją chrześcijańską, bez której my – Europejczycy nie zrozumiemy się, bo jesteśmy w niej wychowywani od tysiącleci. To się kwestionuje przez różne nowe ruchy, a także próbuje się narzucać jako obowiązującą doktrynę” – powiedział na antenie TV Republika abp Jędraszewski.

Pytany o to, czy celem działania tzw. ruchów neo-ekologicznych jest „odwrócenie porządku świata”, abp Jędraszewski powiedział, że „te wszystkie ruchy lewicowe” to „jedna wielka inżynieria, próba przekształcenia człowieka i świata na swoją modłę”. Słowa hierarchy wzbudziły wielkie emocje wśród opinii publicznej.

List podpisali: abp Wacław Depo, metropolita częstochowski; abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski; abp Adam Szal, metropolita przemyski; abp Józef Michalik, senior archidiecezji przemyskiej; abp Stanisław Nowak, senior archidiecezji częstochowskiej; bp Andrzej Jeż, biskup tarnowski; bp Krzysztof Nitkiewicz, biskup sandomierski; bp Marian Rojek, biskup zamojsko-lubaczowski; bp Jan Wątroba, biskup rzeszowski; bp Kazimierz Górny, senior diecezji rzeszowskiej; bp Jan Śrutwa, senior diecezji zamojsko-lubaczowskiej; bp Edward Białogłowski, biskup pomocniczy rzeszowski; bp Stanisław Jamrozek, biskup pomocniczy przemyski; bp Mariusz Leszczyński, biskup pomocniczy zamojsko-lubaczowski oraz bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy częstochowski.

