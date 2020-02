Atak nożownika w Belgii

Atak nożownika miał miejsce dziś w Gandawie, w północno-zachodniej Belgii, kilka minut po analogicznym ataku w Londynie. Według nieoficjalnych informacji napastnik został ranny w wyniku użycia broni palnej przez policjantów. Ranne zostały dwie osoby – informuje Dailymail.

Dzisiaj informaliśmy już o ataku uzbrojonego w maczetę mężczyzny przy londyńskiej trasie Streatham High Road. Został zastrzelony przez interweniującego policjanta. Tutaj również ranne zostały dwie osoby. Policja poinformowała: Mężczyzna został zastrzelony przez uzbrojonych funkcjonariuszy w Streatham (południowy Londyn – red.). Na tym etapie uważa się, że kilka osób zostało dźgniętych nożem. Okoliczności są oceniane; incydent został uznany za związany z terroryzmem.

Wedle świadków atakującego w Belgii postrzelono w rękę. Zajście miało miejsce na Bevrijdingslaan.

#Update: The #Bevrijdingslaan district in #Ghent is currently sealed off after police opened fire on a woman, according to passers-by.

She previously allegedly attacked two others with a knife.#Belgium #Stabbing #terrorism pic.twitter.com/UMwAkFGaEi

— ISCResearch (@ISCResearch) February 2, 2020