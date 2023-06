Nowy przewodniczący parlamentu Estonii zapowiada legalizację związków homoseksualistów

Estonia może stać się pierwszym państwem bałtyckim, który zalegalizuje małżeństwa osób tej samej płci, powiedział nowy przewodniczący estońskiego parlamentu Riigikogu Lauri Hussar.

Estoński polityk udzielił wywiadu litewskiemu nadawcy państwowemu LRT. Mówił w nim o kwestii związków osób tej samej płci, rozwoju cyfrowym Estonii i roli Rosji w regionie. Hussar podkreślał, że Estońska Partia Reform, Estonia 200 i Socjaldemokratyczna Partia Estonii, które stworzyły rząd po marcowych wyborach, chcą ściśle trzymać się punktów, jakie zapisano w ich umowie koalicyjnej. „Już wkrótce, za dwa lub trzy tygodnie, przyjmiemy prawa dotyczące związków osób tej samej płci i małżeństw osób tej samej płci.” – zadeklarował przewodniczący estońskiego parlamentu.



Jak twierdził – „mamy liberalny rząd, mamy liberalną Partię Reform, mamy socjaldemokratów, a ja jestem z partii Estonia 200. Jesteśmy jedyną partią, która ma w swoim programie małżeństwa osób tej samej płci. Dlatego myślę, że to zrobimy.”



„Ponadto, według ostatnich sondaży, ponad 50 proc. Estończyków popiera małżeństwa osób tej samej płci. Więc to nie jest kwestia taka jak sześć czy siedem lat temu, zmieniły się nastroje. I myślę, że zmieniły się też nastroje, przez to, co się stało na Ukrainie, bo wojna doprowadziła nas do prawdziwych problemów i tego, co jest dla nas naprawdę ważne. To nas zjednoczyło w pomaganiu Ukrainie, a także przybliżyło nas do korzeni liberalnej demokracji i dlatego myślę, że skłoniło nas do zastanowienia się nad tym, co jest ważne dla nas jako społeczeństwa.” – powiedział liberał. Przyznał, przy tym, że „wielu ludzi” w Estonii nadal opowiada się przeciwko temu.



Jednak jak uznał – „Chcę zwrócić uwagę na jedną bardzo interesującą rzecz, że w każdym społeczeństwie, w którym zalegalizowano małżeństwa jednopłciowe, nie było już żadnych problemów, ponieważ sprawa została zamknięta, a społeczeństwo poszło do przodu. I prawie wszyscy czuli, że teraz jest trochę bardziej równe społeczeństwo niż wcześniej.”

