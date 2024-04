Sportowa federacja wykluczyła z kobiecych zawodów mężczyzn uważających się za kobiety

Chalilfa pojawił się w sobotę w studiu rozgłośni radiowej RMF FM. Rozmowa rozpoczęła się od omówienia niedawnego incydentu mającego znamiona zbrodni wojennej - 2 kwietnia w Strefie Gazy, w ataku izraelskiej armii zginęło siedmiu pracowników organizacji humanitarnej World Central Kitchen (WCK), wśród nich Polak, Damian Soból. W wywiadzie dla Kanału Zero, ambasador Izraela w Polsce Jaakow Liwne odmówił przeproszenia w imieniu izraelskich sił zbrojnych za zabicie polskiego wolontariusza w Strefie Gazy. Palestyński dyplomata skrytykował zachowanie Liwnego, ale dodał też: "Przeprosiny za śmierć ludzi na pewno nie wystarczą. Moim zdaniem to jest bardzo mało. Trzeba się poprawić, naprawić to, co doprowadziło do tej tragedii".

Jak stwierdził - "Chodzi o poprawienie całej sytuacji, która to spowodowała. Ja chcę powiedzieć, że pan ambasador zdemaskował prawdziwe oblicze Izraela, nie przepraszając od razu za ten przykry przypadek celowego zamordowania tej całej ekipy World Central Kitchen. To daje całemu światu nowy dowód, że Izrael z nikim i niczym się nie liczy. Dlatego moim zdaniem najwyższy czas, że społeczność międzynarodowa wywarła nacisk na cały rząd Izraela, albo żeby przynajmniej zatrzymała to wszystko, co dzieje się w Strefie Gazy".