Izba Reprezentantów wpisała nowe sankcje wobec Nord Stream 2 do budżetu Pentagonu

Kontrolowana przez Demokratów Izba Reprezentantów USA przyjęła poprawkę do budżetu obronnego Pentagonu rozszerzającą sankcje wobec gazociągu Nord Stream 2.

Jak podaje RFE/RL, poprawka została przyjęta w poniedziałek 20 lipca. Według strony News.ru poprawkę przyjęto jednogłośnie. Dotyczy ona budżetu obronnego na przyszły rok fiskalny.

Sankcje, które USA poprzednio nałożyły na przedsiębiorstwa układające rurociąg na dnie Bałtyku, wstrzymały jego budowę w grudniu 2019 roku. W związku z tym, że Rosja chce ukończyć budowę za pomocą własnych statków, Amerykanie postanowili rozszerzyć sankcje na inne podmioty.

Nowe sankcje mają uderzyć bezpośrednio w statki a także w ubezpieczycieli oraz przedsiębiorstwa udostępniające swoje obiekty dla technicznej modernizacji statków układających rurociąg.

The House adopted the @RepRubenGallego amendment #13 (clarifies and extends sanctions related to the construction of the Nord Stream II pipeline) by voice.

The House is debating the @RepAdams amend #17 – Extends CARES student loan protections for private student loan borrowers.

— House Press Gallery (@HouseDailyPress) July 20, 2020