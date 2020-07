Nowe sankcje wobec Nord Stream 2 wpisano do projektu budżetu Pentagonu w Senacie USA

Senat USA włączył dodatkowe sankcje wobec Nord Stream 2 do projektu budżetu obronnego Stanów Zjednoczonych na przyszły rok – podała w środę rosyjska agencja informacyjna Interfax powołując się na republikańskiego kongresmena Steve’a Womacka.

Womack napisał we wtorek na Twitterze, że „Putin chce użyć Nord Stream 2 jako narzędzia przymusu” oraz osłabić Ukrainę i Polskę uzależniając je od rosyjskiego gazu. „Jestem dumny z udziału w promowaniu sankcji, które wstrzymają jego [NS2 – red.] budowę i gratuluję Senatowi z powodu uwzględnienia tego priorytetu w NDAA [budżet obronny – red.]” – napisał Womack.

Putin wants to use the Nord Stream 2 Pipeline as a tool of coercion. He wants to undermine our allies in Ukraine and Poland & increase reliance on Russian gas. I'm proud to cosponsor sanctions to stop its construction & applaud the Senate for including this priority in the NDAA.

