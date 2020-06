Nadchodzą nowe sankcje USA na Nord Stream 2. Mają objąć m.in. statki układające rurociąg

Przewidziane w projekcie ustawy nowe amerykańskie sankcje mają być wymierzone m.in. w statki i podmioty zaangażowane w układanie Nord Stream 2, ich ubezpieczycieli oraz tych, którzy zapewniają im dostęp do portów.

W czwartek dwóch amerykańskich senatorów z komisji stosunków zagranicznych, Ted Cruz (Partia Republikańska) i Jeanne Shaheen (Partia Demokratyczna), wspólnie z senatorami Johnem Barrasso i Tomem Cottonem (obaj z Partii Republikańskiej), złożyło projekt ustawy, który przewiduje poszerzenie sankcji USA na gazociąg Nord Stream 2. Zaznaczono, że nowe zapisy mają rozjaśnić i poszerzyć sankcje zawarte w ich ubiegłorocznej ustawie o ochronie bezpieczeństwa energetycznego Europy (Protecting Europe’s Energy Security Act), żeby zablokować ukończenie budowy gazociągu.

Nowa ustawa jasno stwierdza, że amerykańskie sankcje dotyczące Nord Stream 2 odnoszą się także do statków zaangażowanych we wszelkie prace nad układaniem rurociągu, a także do podmiotów, które ułatwiają takim statkom oraz tym, którzy zapewniającej im ubezpieczenie, dostęp do infrastruktury portowej lub „usługi tetheringu” dla tych statków. Ostatecznie, sankcje mają dotknąć jakąkolwiek firmę, która miałaby zapewnić dla gazociągu certyfikację do rozpoczęcia działalności.

W oficjalnym komunikacie senator Cruz zaznacza, że między Republikanami i Demokratami, jak również między obu izbami Kongresu, jest konsensus co do tego, że Nord Stream 2 stanowi krytyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA i nie można dopuścić do ukończenia tej inwestycji. Jego zdaniem, prezydent Rosji Władimir Putin wciąż próbuje obejść obowiązujące sankcje.

– Stąd, ta nowa ustawa raz na zawsze wyjaśni, że zaangażowani w jakikolwiek sposób w instalację rurociągu dla projektu [Nord Stream 2-red.] spotkają się z okaleczającymi i natychmiastowymi amerykańskimi sankcjami – powiedział Cruz.

Senator Shaheen twierdzi, że dotychczasowe sankcje okazały się skuteczne i efektywne, udaremniając zakończenie inwestycji. – Musimy teraz kontynuować te wysiłki i zapewnić, że Rosja nie rozszerzy potajemnie swoich szkodliwych wpływów na całą Europę. Nord Stream 2 zagraża Ukrainie, niezależności energetycznej Europy i daje Rosji możliwość wykorzystywania naszych sojuszników. Kongres raz jeszcze musi podjąć zdecydowane działania.

Podobnie uważa senator Barrasso, który nazwał Nord Stream 2 „rosyjską pułapką”, która uczni Europę i europejskich sojuszników USA bardziej zależnymi od Rosji i bardziej wrażliwymi na jej wpływy. Zaznaczył, że za sprawą nowego projektu, sankcje zostaną rozszerzone na podmioty zaangażowane w pomoc przy budowie rurociągu. „Te sankcje uniemożliwią Rosji wzmocnienie swojej geopolitycznej broni” – powiedział Barrasso. Z kolei senator Cotton zaznaczył, że budując Nord Stream 2 Moskwa próbuje wbić klin między krajami Europy Wschodniej, a resztą Europy.

Do wejścia ustawy w życie konieczne jest przegłosowanie jej przez Kongres, a później podpisanie przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Agencja Reuters ocenia, że projekt „może zatrzymać gazociąg, poszerzając sankcje tak, by nakładano kary na podmioty zaangażowane w układanie rur” oraz zapewniające ubezpieczenia.

Jak pisaliśmy wcześniej, pod koniec maja br. ambasador USA w Niemczech Richard Grenell powiedział, że amerykańscy kongresmni przygotowują nowe sankcje wobec drugiej nitki gazociągu Północny Potok (Nord Stream 2). Grenell nie określił, jakiego rodzaju sankcje szykuje Waszyngton, ale wezwał niemiecki rząd do weryfikacji swojej polityki wobec Rosji.

Przypomnijmy, że nałożone pod koniec ubiegłego roku przez USA sankcje na firmy budujące Nord Stream 2 doprowadziły do wstrzymania układania ostatniego odcinka gazociągu na dnie Bałtyku. Jak pisaliśmy, by dokończyć budowę gazociągu samodzielnie, Rosjanie zawrócili z Dalekiego Wschodu statek Akademik Czerski, który ma techniczne możliwości prowadzenia takich prac. Na początku maja statek dopłynął na Bałtyk, co wywołało natychmiastową reakcję głównego promotora wymierzonych w Nord Stream 2 sankcji, prominentnego amerykańskiego senatora Teda Cruza, współautora najnowszej ustawy: „Jeśli Gazprom użyje Akademika Czerskiego do dokończenia gazociągu Nord Stream 2, amerykański prezydent musi nałożyć i nałoży sankcje na Gazprom. Jego funkcjonariusze utracą możliwość przybycia do USA, a wszystkie ich środki finansowe zostaną zamrożone, a to dopiero początek”.

Do zakończenia budowy pozostało jeszcze ułożenie 65 km podmorskiego odcinka gazociągu w przypadku jednej z jego nitek, a drugiej – 85 kilometrów.

cruz.senate.gov / PAP / wnp.pl / Kresy.pl