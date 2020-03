Media: rosyjski statek mogący dokończyć Nord Stream 2 w drodze do Egiptu

Rosyjskie media podały w środę, że statek Akademik Czerski, który mógłby dokończyć układanie gazociągu Nord Stream 2 na dnie Morza Bałtyckiego, płynie z Dalekiego Wschodu do Egiptu.

Obecnie statek Akademik Czerski jest w drodze do portu w Suezie. Wskazują na to dane serwisów internetowych monitorujących ruch okrętów. Pierwotnie okręt ten płynął do Singapuru, gdzie miał przybyć 22 lutego, ale ponad tydzień temu zmienił kurs i ruszył na zachód, w kierunku Sri Lanki. Jako port przeznaczenia figurował wówczas położony na tej wyspie port Kolombo.

Jak ocenia serwis Vesselfinder, rosyjska jednostka dotrze do Suezu 25 marca. Z kolei inny serwis, Marine Traffic podał, że statek znajduje się poza strefą dostępu, o ostatnie dane na jego temat pochodzą z 26 lutego.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Wcześniej pisaliśmy, że „Akademik Czerski” to statek mogący układać rurociągi na dnie morskim. W takie roli przedstawiał tę jednostkę w grudniu zeszłego roku minister energetyki Aleksandr Nowak, gdy był pytany o to czy Rosjanie mogą swoimi siłami doprowadzić budowę Nord Stream 2 do końca. Członek rosyjskiego rządu tłumaczył wówczas, że statek będzie gotowy do wykonania zadania po nieznacznych przeróbkach. Do ułożenia pozostało jeszcze około 160 km rurociągu.

Rosjanie muszą rozważać wykorzystanie własnych firm i sprzętu w celu realizacji strategicznej inwestycji, ponieważ przeciw budowie Nord Stream 2 występują Amerykanie. Przygotowują oni kolejny pakiet sankcji, które mają uderzyć w europejskie firmy realizujące układanie drugiej nitki rosyjskiego gazociągu biegnącego po dnie Morza Bałtyckiego. W takiej sytuacji zachodnioeuropejscy wykonawcy raczej wycofają się z realizacji rosyjskiego zamówienia. USA są zdecydowane by uderzyć w ten projekt i nie dopuścić do zwiększenia podaży rosyjskiego gazu na europejskim rynku i sprzedać na nim więcej amerykańskiego gazu LNG.

W grudniu ub. roku „Akademik Czerski” znajdował się w porcie Nachodka nad Morzem Japońskim, koło Władywostoku, gdzie przechodził modernizację. O jego wypłynięciu w morze poinformowano 10 lutego.

Czytaj także: Putin: Rosja ma statek, który umożliwi zakończenie układania gazociągu Nord Stream 2

ria.ru / rbc.ru / Kresy.pl