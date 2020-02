Rosyjski statek mogący układać morskie rurociągi zmienił kurs

Rosyjski statek „Akademik Czerski”, który był wymieniany jako jednostka która może dokończyć budowę Nord Stream 2 wraca z Dalekiego Wschodu.

Jak podaje rosyjska, państwowa agencja informacyjna RIA Nowosti „Akademik Czerski” zawrócił z kursu na Singapur i obecnie płynie na zachód. Ma zatrzymać się w porcie w stolicy Sri Lanki, Colombo. Statek miał pierwotnie przypłynąć do Singapuru 22 lutego. Na obecnym kursie do nowego celu może dotrzeć 18 marca.

Agencja podkreśla, że „Akademik Czerski” to statek mogący układać rurociągi na dnie morskim. W takie roli przedstawiał tę jednostkę w grudniu zeszłego roku minister energetyki Aleksandr Nowak, gdy był pytany o to czy Rosjanie mogą swoimi siłami doprowadzić budowę Nord Stream 2 do końca. Członek rosyjskiego rządu tłumaczył wówczas, że statek będzie gotowy do wykonania zadania po nieznacznych przeróbkach.

Rosjanie muszą rozważać wykorzystanie własnych firm i sprzętu w celu realizacji strategicznej inwestycji, ponieważ przeciw budowie Nord Stream 2 występują Amerykanie. Przygotowują oni kolejny pakiet sankcji, które mają uderzyć w europejskie firmy realizujące układanie drugiej nitki rosyjskiego gazociągu biegnącego po dnie Morza Bałtyckiego. W takiej sytuacji zachodnioeuropejscy wykonawcy raczej wycofają się z realizacji rosyjskiego zamówienia. USA są zdecydowane by uderzyć w ten projekt i nie dopuścić do zwiększenia podaży rosyjskiego gazu na europejskim rynku i sprzedać na nim więcej amerykańskiego gazu LNG.

