Polski dyplomata wezwany do MSZ Białorusi. Przekazano mu kuriozalne oświadczenie

Jak podała we wtorek agencja Reuters, austriacka minister energii, Leonore Gewessler poinformowała, że jej resort pracuje nad dekretem nakazującym przemysłowi i przedsiębiorstwom użyteczności publicznej w Austrii, by tam, gdzie to możliwe, zakłady pracowały na źródłach energii alternatywnych do gazu ziemnego. Miałaby to być zwłaszcza ropa naftowa.