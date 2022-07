Białoruski generał grozi uderzeniami na cele w Polsce „w przypadku konfliktu”

W odróżnieniu od poprzednich faz wojny, Rosji udało się przy zdobywaniu Lisiczańska osiągnąć w miarę skuteczną koordynację działań co najmniej dwóch Zgrupowań Sił Zbrojnych - przekazał brytyjski resort obrony we wtorek.

Brytyjskie ministerstwo obrony wskazało we wtorkowej aktualizacji wywiadowczej, że "dosyć szybkie zdobycie przez Rosję Lisiczańska rozszerza jej kontrolę na praktycznie całe terytorium obwodu ługańskiego, co pozwala jej mówić o znaczącym postępie w realizacji celu politycznego, który przedstawiła jako bezpośredni cel wojny, czyli 'wyzwolenie' Donbasu". "W odróżnieniu od poprzednich faz wojny, Rosji udało się przy zdobywaniu Lisiczańska osiągnąć w miarę skuteczną koordynację działań co najmniej dwóch Zgrupowań Sił Zbrojnych - Centralnego, którym prawdopodobnie dowodzi generał-pułkownik Aleksandr Łapin oraz Południowego, którym prawdopodobnie dowodzi niedawno powołany generał Siergiej Surowikin" - dodano.