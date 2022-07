Podwładny Kadyrowa zapowiada zdobycie Kijowa, a potem Warszawy [+VIDEO]

Dowódca czeczeńskiego specnazu Apti Ałaudinow wskazał kolejne cele rosyjskiej ofensywy: obwód doniecki, Kijów i Warszawa.

Wideo z wypowiedzią Aptiego Ałaudinowa zamieściła we wtorek na Twitterze dziennikarka The Daily Beast Julia Davis, która regularnie monitoruje treść rosyjskich programów propagandowych. Dowódca czeczeńskiego oddziału „Achmat” walczącego na Ukrainie po stronie rosyjskiej („Achmat” wchodzi w skład Rosgwardii), powiedział na antenie kanału telewizyjnego „Rossija 1” w programie prowadzonym przez Olgę Skabiejewą, że „nawet takimi skąpymi siłami i środkami już położyliśmy na łopatki całe NATO, Amerykę i Kijów, który jak kundel biega z przodu i szczeka”.

Ałaudinow, zapytany przez Skabiejewą o dalsze cele rosyjskiej ofensywy po zajęciu całego obwodu ługańskiego, odpowiedział, że w „najbliższym czasie zostanie wyzwolona Doniecka Republika Ludowa”.

„Następny punkt, w którym się zatrzymamy to Kijów, drugi punkt to Warszawa” – dodawał czeczeński dowódca. Według niego jeśli Władimir Putin nie da rozkazu zatrzymania ofensywy, „to nawet tą niewielką liczbą wojska możemy rzucić na kolana całą Europę”. Jak przekonywał, „nie będzie stanowiło to dla nas żadnego wysiłku”.

Ałaudinow wyraził zainteresowanie również Łotwą. „Możemy tam wysłać jeden pluton specnazu +Achmat+, więcej nie trzeba. Co oni tam mają? Dwa gumowe pontony i trzech D’Artagnanów na tych koniach. I oni chcą z nami wojować?” – mówił.

Zdaniem czeczeńskiego komendanta podobnie słabe wojsko posiadają pozostałe europejskie kraje. „Czy LGBT-owcy mogą walczyć z normalnymi mężczyznami, którzy bronią wartości przekazanych przez Boga? Nie” – mówił Ałaudinow. „Pójdziemy dalej, dopóki nie dostaniemy rozkazu zatrzymania się” – dodawał.

„Dzięki Bogu, że mamy w naszym kraju taką armię, takich mężczyzn” – skomentowała Skabiejewa. „Achmat siła, Allahu Akbbar, Rosja moc” – odpowiedział Ałaudinow.

Meanwhile on Russian state TV: Apti Alaudinov, the commander of the Chechen detachment „Akhmat” fighting in Ukraine, tells state TV host Olga Skabeeva that Russian forces „already pinned down NATO and the U.S.” and are ready „to put all of Europe on its knees.” She’s thrilled. pic.twitter.com/Ti7HJ31K2S

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) July 5, 2022