Oficjalne obwinienia dla aresztowanego Pratasiewicza

Komitet Śledczy Republiki Białoruś poinformował z jakich konkretnie paragrafów prowadzi postępowanie przeciwko blogerowi Ramanowi Pratasiewiczowi.

O obwinieniach wobec Pratasiewicza poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej przewodniczący Komitetu Śledczego Dmitrij Gora. Śledczy uważają, że opozycyjny bloger, były redaktor kanału NEXTA na mediach społecznościowych dopuścił się przestępstwa opisanego w kodeksie karnym Białorusi jako „organizacja i przygotowywanie działań poważnie naruszających porządek publiczny, lub aktywne w nich uczestnictwo”, podał portal Naviny.by.

Dodatkowo Pratasiewicz jest obwiniony także z paragrafów o masowych zamieszkach, a także o „podżeganiu do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, religijnym lub społecznym”. Gora poinformował, że zatrzymana razem z Pratasiewiczem jego partnerka Sofija Sapiega także jest obwiniona o „podżeganie do nienawiści” oraz „organizację i przygotowywanie działań poważnie naruszających porządek publiczny, lub aktywne w nich uczestnictwo”.

W czasie wspomnianej konferencji pasowej w Mińsku obok szefa Komitetu Śledczego wystąpił sam Pratasiewicz. „Czuję się świetnie, jestem w świetnym nastroju” – powiedział pytany przez dziennikarzy aresztowany opozycjonista. Zwracając się do innych opozycjonistów bloger stwierdził – „Przyjaciele, u mnie wszystko w porządku, nikt mnie palcem nie rusza, nie rozpuszczajcie pogłosek. Ponieważ prawdziwymi zakładnikami w tej sytuacji stali się Sofija [Sapiega] i moi rodzice w Polsce” – zacytował portal Onliner.by. Pratasiewicz stwierdził nawet, że „moich rodziców teraz wykorzystują. Oni nie wiedzą co robić. Ponadto chce się zwrócić wprost do nich: nie martwcie się”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Onliner.by twierdzi, że w momencie gdy poinformowano, że w konferencji prasowej weźmie udział Pratesiewicz, z sali wyszedł dziennikarz BBC John Fisher, który ocenił, że aresztowany wypowiada swoje deklaracje pod presją śledczych. Natomiast białoruska dziennikarka Tacciana Karawiankowa powiedziała – „Nie wierzę w to wszystko, co pan mówi. Współczuję panu, tak jak współczuje panu wielu ludzi, wielu kolegów dziennikarzy. Proszę się trzymać i po prostu to przeżyć.”

23 maja białoruskie władze zmusiły do lądowania w Mińsku samolot linii Ryanair, który leciał z Aten do Wilna. Na jego pokładzie był bloger i opozycyjny aktywista Roman Protasiewicz, m.in. redaktor opozycyjnego kanału NEXTA, który odegrał dużą rolę w czasie ubiegłorocznych protestów Białorusinów przeciwko Aleksandrowi Łukaszence. Aktywista został zatrzymany przez białoruskie służby wraz ze swoją partnerką Sofiją Sapiegą.

naviny.by/people.onliner.by/kresy.pl