Aresztowanie Pratasiewicza: białoruski kontroler lotów uciekł do Polski

Varga wystąpiła na międzynarodowej konferencji "Dialog o przyszłości Europy: czy rozszerzenie jest kluczem do przyszłości?". Jak powiedziała węgierska minister - "Nadszedł czas, by powitać nowe kraje w naszej społeczności i zbudować silniejszą UE opartą na silniejszych narodach". Varga uznała, że państwa Bałkanów Zachodnich są częścią "europejskiej rodziny" i powinny możliwie szybko zostać przyjęte do wspólnoty, jak zrelacjonował we wtorek portal About Hungary.

W budapeszteńskiej konferencji uczestniczył także unijny komisarz do spraw sąsiedztwa i poszerzenia, także Węgier Olivér Várhelyi. On także uznał, że przyjęcie nowych państw do UE musi być jej "strategiczną odpowiedzią na jej własny rozwój". Uznał rozszerzenie za kluczowe dla wspólnoty. „UE może stać się silniejsza tylko wtedy, gdy w pełni zintegruje Bałkany Zachodnie… Kluczowym stało się, gdy nowa Komisja Europejska uznała rozszerzenie za priorytet, aby przełamać impas".