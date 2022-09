„To oficjalny komunikat o akcie terrorystycznym?” – Rosja komentuje słowa Sikorskiego o Nord Stream

Przedstawiciele Rosji komentują wpis byłego szefa MSZ, europosła Radosława Sikorskiego, który „podziękował” Stanom Zjednoczonym za to, co stało się z gazociągami Nord Stream.

Jak pisaliśmy, w sieci pojawiły się już spekulacje o tym, jakoby to USA dokonały sabotażu na gazociągi Nord Stream 1 i 2. W Polsce tego rodzaju głosy nasilił w znacznym stopniu wpis byłego marszałka Sejmu i szefa MSZ, europosła Radosława Sikorskiego. Zamieścił on na Twitterze zdjęcie jednego z wycieków wraz z podziękowaniami dla Stanów Zjednoczonych. W kolejnych wpisach twierdził, że „uszkodzenie Nord Stream zawęża pole manewru Putina”, bo jeśli Rosja będzie chciała wznowić dostawy gazu do Europy, to jego zdaniem będzie zmuszona rozmawiać z krajami kontrolującymi inne przeprawy, czyli z Polską i Ukrainą. „Dobra robota” – skomentował Sikorski.

Wpis Sikorskiego skomentowali już przedstawiciele Rosji, m.in. rzeczniczka rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa.

„Polski deputowany do Europarlamentu, były minister spraw zagranicznych Radek Sikorski na Twitterze podziękował USA za dzisiejszą awarię na rosyjskich gazociągach. Czy to oficjalny komunikat o akcie terrorystycznym?” – pyta Zacharowa we wpisie na Telegramie.

Swój komentarz zamieścił również Dmitrij Poljański, pierwszy zastępca przedstawiciela Rosji przy ONZ. Podziękował Sikorskiemu „za jasną deklarację, kto stoi za tym braniem na cel w terrorystycznym stylu infrastruktury cywilnej”.

Thank you, @radeksikorski for making it crystal clear who stands behind this terrorist-style targeting of civilian infrastructure! #NordStream2 #Nordstream https://t.co/ir6LV7qWVE

Dodajmy, że głos zabrał też pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej, Stanisław Żaryn, który uznał, że słowa Radosława Sikorskiego były „rażąco nieodpowiedzialne”.

„Rosyjska propaganda natychmiast rozpoczęła oszczerczą kampanię przeciwko Polsce, USA i Ukrainie, oskarżając Zachód o agresję przeciwko Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Uwierzytelnianie rosyjskich kłamstw w tym szczególnym momencie zagraża bezpieczeństwu Polski. Cóż za rażąca nieodpowiedzialność!”- napisał Żaryn na Twitterze.

Russian #propaganda instantly launched a smear campaign against Poland, the US and Ukraine, accusing the West of aggression against #NS1 and #NS2.

Authenticating the Russian lies at this particular moment jeopardizes the security of Poland.

What an act of gross irresponsibility! pic.twitter.com/S9YJKRCv9B

— Stanisław Żaryn (@StZaryn) September 27, 2022