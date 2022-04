Rosja twierdzi, że Polska i USA omawiają plan zajęcia zachodniej Ukrainy. Rzecznik Żaryn zaprzecza

Rosyjscy dziennikarze zapytali we wtorek o sytuację w Naddniestrzu rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa. "Jedyne co mogę powiedzieć to to, że my bardzo uważnie śledzimy to, jak się tam sytuacja rozwija. Bezwarunkowo te wiadomości jakie stamtąd nadchodzą wywołują zaniepokojenie" - słowa Pieskowa zacytowała agencja informacyjna RIA Nowosti.

Sam prezydent nieuznawanej Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej mówił o grożącym jej niebezpieczeństwie. "Bieżący rok jest bardzo skomplikowany dla wszystkich. Kryzysy układają się jeden na drugim. Fale pandemii koronawirusa albo cofają się, albo powracają. Jednocześnie tragiczne wydarzenia mają miejsce w sąsiednich państwach, co w naturalny sposób wpływa na sytuację w republice i atmosferę w społeczeństwie. Poza tym ludność jest niepokojona licznymi doniesieniami o atakach terrorystycznych. Najpierw pojawiły się fałszywe – o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych w różnych obiektach infrastruktury publicznej. Teraz niebezpieczeństwo nabrało realnych kształtów - w kraju słychać wybuchy. Oczywiście następuje odpowiednia reakcja na każde wyzwanie. Musimy podjąć środki ograniczające – kwarantanna, dystans społeczny, wprowadzenie specjalnego reżimu" - stwierdził Wadim Krasnosielski, którego zacytował portal NewsMaker.