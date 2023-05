Pratasiewicz skazany na 8 lat więzienia

Norwegia zamierza do 2026 roku zwiększyć poziom wydatków na obronność z nieco ponad 1,4 do co najmniej 2 procent PKB.

We wtorek premier Norwegii Jonas Gahr Stoere zapowiedział, że jego kraj zamierza zwiększyć swoje wydatki na obronność co co najmniej 2 proc. PKB do 2026 roku. Zaznaczył, że jest to zbieżne z długo oczekiwanym celem wśród członków NATO.