Jak poinformowała w środę agencja prasowa Unian, Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zatwierdził strategię reintegracji „czasowo okupowanego” terytorium Autonomicznej Republiki Krym i miasta Sewastopol.

Głowa państwa podpisała dekret wprowadzający w życie odpowiednią decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony – podała służba prasowa Kancelarii Prezydenta.

„Dokument określa zestaw środków o charakterze dyplomatycznym, wojskowym, gospodarczym, informacyjnym, humanitarnym i innym, mających na celu przywrócenie integralności terytorialnej i suwerenności państwowej Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową poprzez zajęcie i reintegrację Krymu” – głosi oświadczenie.

Strategia określa priorytety dla rządu w zakresie ochrony praw i wolności człowieka naruszonych w wyniku czasowej okupacji Półwyspu Krymskiego, a także główne kierunki odpowiednich ekonomicznych, społecznych, humanitarnych, środowiskowych, informacyjnych, obronnych i bezpieczeństwa zasady.

Ponadto, jak zauważa Kancelaria Prezydenta, strategia jest wyraźnym sygnałem dla społeczności międzynarodowej, że Ukraina konsekwentnie dąży do przywrócenia integralności terytorialnej naruszonej w wyniku zaniedbania przez Rosję zobowiązań międzynarodowych.

W ramach polityki państwa w zakresie zakończenia okupacji Krymu, Ukraina inicjuje międzynarodowy proces negocjacyjny w celu ustalenia warunków wyzwolenia czasowo okupowanego terytorium i przywrócenia władzy konstytucyjnej Ukrainy na tym terytorium, w oparciu o zapisy memorandum o gwarancjach bezpieczeństwa w związku z przystąpieniem Ukrainy do układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

„Ukraina tworzy i rozwija Platformę Krymską jako kluczowy instrument polityki zagranicznej służący konsolidacji międzynarodowych wysiłków zmierzających do okupacji i przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy, przeciwdziałając konsekwencjom wynikającym z czasowej okupacji Autonomicznej Republiki Krymu przez Rosję, a także chroniąc prawa i interesy obywateli Ukrainy” – ogłosiła Kancelaria Prezydenta.

Dokument wzywa również do zjednoczenia międzynarodowych wysiłków na rzecz ochrony prawa międzynarodowego oraz zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa w Europie.

Warto przypomnieć, że Władimir Putin podczas gali z okazji 7. rocznicy zajęcia Krymu przez Rosję powiedział: „Krym to święta ziemia Rosji, święte miejsce i centrum duchowej jedności narodu”.

„Oczywiście to święta ziemia dla nas, dla Rosji” – powiedział. „To święto mieszkańców Krymu. Widzieliśmy to na własne oczy wiosną 2014 r. W trakcie przygotowywania i przeprowadzania referendum oraz, co ważniejsze, w jego wynikach. Mieszkańcy Krymu i mieszkańcy Sewastopola wrócili do rodziny bratnich narodów Rosji” – powiedział Putin. „To święto dla całego naszego rozległego kraju”.

„Jeśli weźmiecie dużą mapę, Krym i Sewastopol będą na niej wyglądać jak maleńkie miejsce. Ale mówimy o przywróceniu historycznej sprawiedliwości, mówimy o znaczeniu tej ziemi dla naszego narodu” – powiedział Putin. „Nasi przodkowie rozwijali to terytorium od niepamiętnych czasów, a w X wieku znaczna jego część stała się częścią starożytnego państwa rosyjskiego”.

„Tam, na tej ziemi książę Włodzimierz i jego żołnierze przyjęli chrzest. Oznacza to, że jest to święte miejsce, centrum naszej duchowej jedności, która ostatecznie stała się podstawą narodu rosyjskiego i integralnie scentralizowanej Rosji”.

„W latach 1853-1856 podczas inwazji obcych hord oraz w latach 1941-1945 podczas wojny z nazistowskimi Niemcami każdy centymetr tej ziemi był przesiąknięty krwią żołnierzy rosyjskich i radzieckich” – mówił.

