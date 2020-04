Prezydent Donald Trump zachęca republikańskich gubernatorów do otwierania gospodarki

Jak przekazała w środę Agencja Prasowa Reuters, Donald Trump nakłania władze stanów rządzonych przez Republikanów do uruchomienia gospodarki.

W środę, Donald Trump prezydent Stanów Zjednoczonych, zachęcał na swoim profilu w mediach społecznościowych do ponownego otwierania gospodarki – informuje Reuters. Prezydent wielokrotnie podkreślał, że gospodarka jest ważniejszym problemem niż pandemia koronaiwrusa.

Według portalu, stany rządzone przez Republikanów powoli odchodzą od zaleceń w sprawie koronawirusa. Georgia, Tennessee czy Południowa Karolina odpuszczają zakazy wychodzenia z domu i pozwalają na otwieranie zakładów „niekoniecznych” do funkcjonowania obywateli.

„Stany bezpiecznie wracają. Nasz kraj zaczyna otwierać się znowu na biznes. Specjalna troska zawsze będzie udzielona naszym ukochanym seniorom. Ich życie będzie lepsze niż kiedykolwiek” – przekazywał Donald Trump na twitterze.

States are safely coming back. Our Country is starting to OPEN FOR BUSINESS again. Special care is, and always will be, given to our beloved seniors (except me!). Their lives will be better than ever…WE LOVE YOU ALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020