Trybunał Konstytucyjny wstrzymał stosowanie kontrowersyjnej uchwały Sądu Najwyższego

Trybunał Konstytucyjny zawiesił stosowanie uchwały trzech izb Sądu Najwyższego wyłączającej z orzekania sędziów mianowanych przez „nową KRS” do czasu rozstrzygnięcia wniosku marszałek Sejmu w sprawie sporu kompetencyjnego . – informuje Polska Agencja Prasowa.

Trybunał wydał swoje postanowienie we wtorek na posiedzeniu niejawnym, a dzisiaj zostało ono opublikowane w Monitorze Polskim. Postanowienie zapadło większością głosów na posiedzeniu TK w pełnym składzie. Głosy odrębne złożyło trzech sędziów – Piotr Pszczółkowski, Leon Kieres i Jarosław Wyrembak.

Postanowienie zostało wydane na wniosek marszałek Sejmu Elżbiety Witek złożony w ubiegłym tygodniu. Witek wnioskowała o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Sejmem i prezydentem a Sądem Najwyższym w sprawie zmian w sądownictwie.

TK uznał, że Sąd Najwyższy nie miał prawa zastosować w swojej uchwale przepisów kodeksu postępowania karnego i kodeksu postępowania cywilnego, ani nie mógł ograniczać kompetencji sędziów do orzekania. Postanowienie TK obowiązuje z mocą wsteczną, co znaczy, że orzeczenia wydane przez sędziów mianowanych przez „nową KRS” po uchwale SN z 23 stycznia są ważne.

Zgodnie z postanowieniem wstrzymano wydawanie przez SN wszelkich uchwał, które miałyby dotyczyć zgodności z prawem krajowym i międzynarodowym m.in. kompetencji do pełnienia urzędu przez sędziego, którego powołał prezydent na wniosek KRS.

Rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego opisanego we wniosku marszałek Witek TK zaplanował na 25 lutego.

Przypomnijmy, że w swojej uchwale SN stanął na stanowisku, że nie dotyczy ona kompetencji prezydenta bądź Sejmu. W sporze tym po stronie SN stanęła Komisja Europejska, która ustami swojego rzecznika stwierdziła, że ma wątpliwości co do prawomocności Trybunału Konstytucyjnego.

Jak pisaliśmy, w ostatnich dniach zaostrzył się konflikt związany z reformą sądownictwa w Polsce. W czwartek Sejm odrzucił uchwałę Senatu o odrzuceniu projektu ustawy zwiększającej odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, tym samym kierując projekt do podpisu prezydenta. Po decyzji Sejmu, w czwartek wieczorem Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf na posiedzeniu trzech połączonych izb Sądu Najwyższego: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, przedstawiła treść uchwały SN ws. udziału w składach sędziowskich sędziów wyłonionych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Uznano, że sędziowie mianowani przez „nową KRS” nie są uprawnieni do orzekania, z wyłączeniem dotychczasowych orzeczeń. Gersdorf skierowała do SN pytanie w tej sprawie w połowie grudnia ub. roku, przy czym w poprzednią środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym ws. reformy wymiaru sprawiedliwości. Niedługo po tym prezes TK Julia Przyłębska poinformowała, że w związku ze wszczęciem przez Trybunał Konstytucyjny postępowania z wniosku marszałek Sejmu, zapowiadane na ubiegły czwartek posiedzenie trzech Izb Sądu Najwyższego zostaje zawieszone. Mimo tego, jednak się odbyło.

