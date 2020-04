Sejm przyjął tzw. tarczę antykryzysową 1.1

W nocy podczas głosowań Sejm przyjął część z 95 poprawek Senatu do ustawy aktualizującej tarczę antykryzysową do wersji 1.1. Dotyczą one m.in. stworzenia mechanizmów mających usprawnić wdrożenie tarczy finansowej, czyli kolejnego programu wsparcia dla gospodarki.

Sejm poparł propozycję Ryszarda Terleckiego z PiS, by odnośnie poprawek głosować tzw. blokami. W ten sposób przyjęto razem wszystkie poprawki, które rekomendowała sejmowa Komisja Finansów Publicznych, natomiast pozostałe odrzucono. Za odrzuceniem bloku poprawek zarekomendowanych pozytywnie zagłosowało dwóch posłów, a 451 było przeciwko.

W ten sposób przyjęto senackie poprawki, które mają usprawnić wprowadzenie drugiej „tarczy”, tzw. finansowej, jak również stworzyć mechanizmy pozwalające Polskiemu Funduszowi Rozwoju na uruchomienie tego programu. Jedna z poprawek zakłada m.in. rozciągnięcie „tarczy” na firmy, które powstały w okresie od 1 lutego do 1 kwietnia. Przyjęto też pomysł dotyczący zwolnienia z podatku przychodów z tytułu umorzenia pożyczki oraz umożliwienia pracy zdalnej dla organów samorządowych. Przedłużono również kadencje prezesów związków sportowych co najmniej do 30 czerwca 2021 roku.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Za odrzuceniem poprawek ocenionych negatywnie zagłosowało 257 posłów, a przeciw – 195 przy jednym głosie wstrzymującym się. Wśród nich była m.in. poprawka przewidująca niepobieranie zaliczek na podatki w trakcie trwania epidemii, czy zawieszenie spłat rat kredytów umowy leasingu.

Posłowie odrzucili też propozycje przywrócenia handlu w niedziele, wprowadzenia możliwości przeprowadzania płatnych testów na CoVid-19 oraz obowiązkowych testów dla pracowników medycznych.

Obrady nie przebiegały spokojnie, a niektórzy posłowie mieli zastrzeżenia do sposobu procedowania ustawy. Poseł Konfederacji Grzegorz Braun mówił, że Marszałek Sejmu mogłaby zarządzić przerwę, zwołać konwent seniorów „i położyć kres tej praktyce procedowania na rympał, na wyścigi”. – Miejcie choć tyle przyzwoitości, by dać nam przeczytać to, co mamy tutaj głosować – dodał Braun. Jego wniosek został odrzucony, tak jak podobny zgłoszony przez lidera PO Borysa Budkę, który domagał się odroczenia obrad do piątku do godziny 9.

Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta Andrzeja Dudy, do podpisu.

Zobacz: Kosiniak-Kamysz i Budka zostali nagrani podczas chwalenia Tarczy Antykryzysowej

Czytaj także: Sejm przyjął tzw. tarczę antykryzysową: przedłużono legalny pobyt i zezwolenia na pracę dla obcokrajowców

Dorzeczy.pl / Kresy.pl