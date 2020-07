Rząd rozważa przywrócenie kwarantanny dla przyjeżdżających z zagranicy

Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że władze mogą przywrócić obowiązek kwarantanny dla przybywających do Polski z określonych państw.

„Powrót ograniczeń jest możliwy, ale mamy nadzieję i do tego dążymy aby to nie był taki lockdown, jak wcześniej” – powiedział Müller w czwartkowym wydaniu programu „Graffiti” w telewizji Polsat News. Rzecznik rządu ujawnił jakie ograniczenia ma na myśli. Przywrócony może zostać obowiązek dwutygodniowej kwarantanny dla przyjeżdżających do Polski z innych państw.

„Rozważamy kwestię wprowadzenia kwarantanny dla wybranych państw, gdzie zachorowań jest więcej. Trzeba się z tym liczyć” – wytłumaczył rzecznik rządu. Zasugerował nawet przybywających z jakich państw mogą dotyczyć odnowione ograniczenia – „Myślimy o tym, ze względu na to, co się dzieje w Hiszpanii czy Francji. Nie chcę mówić, które to będą kraje, ale uczciwie mówimy, że Polska rozważa wprowadzenie takich ograniczeń”.

Przedstawiciel rządu mówił też o perspektywie czasowej podjęcia decyzji o przywróceniu ograniczenia przeciwepidemicznego – „decyzja może zapaść w ciągu dwóch-trzech tygodni, ale może zapaść w ciągu kilku dni, jeśli epidemia uderzy w innych krajach”.

W poniedziałek podaliśmy informację litewskiego nadawcy publicznego, że władze Litwy także rozważają przywrócenie kwarantanny dla przyjezdnych z niektórych krajów. Wśród państw uważanych przez litewski rząd za niosące ryzyko jest Polska.

polsatnews.pl/kresy.pl