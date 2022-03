Morawiecki przedstawił politykom opozycji propozycje zmian w konstytucji

W Kancelarii Premiera odbyło się w poniedziałek spotkanie Mateusza Morawieckiego z przywódcami opozycji na temat Ukrainy. Premier zaproponował na nim pakiet zmian, m.in. uderzających w rosyjskie wpływy w polskiej gospodarce.

Jeszcze w trakcie spotkania z liderami opozycji rzecznik rządu Piotr Müller przekazał na briefingu, że premier Mateusz Morawiecki przedstawił kilka punktów, które wymagałyby zmiany konstytucji. Po pierwsze, miałoby to być wyłączenie wydatków związanych z obronnością spod konstytucyjnych ograniczeń długu publicznego. Druga proponowana zmiana wymagająca zmiany konstytucji to konfiskata majątków rosyjskich oligarchów, bądź osób, które „są zaangażowane we wspieranie działań Federacji Rosyjskiej”. Jak wyjaśniał Müller, chodzi w szczególności o osoby objęte sankcjami Unii Europejskiej. Trzecią proponowaną zmianą miała być kwestia dodatkowego opodatkowania podmiotów gospodarczych, które kontynuują swoją działalność w Rosji. Rzecznik rządu zaznaczał, że być może ta propozycja nie wymaga zmiany konstytucji.

Jak wynika z wypowiedzi liderów opozycji po zakończonym spotkaniu, propozycje Mateusza Morawieckiego były ogólnikowe i spotkały się raczej z chłodnym przyjęciem.

Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak potwierdził, że premier przedstawił trzy propozycje, ale według niego zrobił to „hasłowo”. Najmniej konkretna jego zdaniem była propozycja dodatkowego opodatkowania firm, które nie wycofały się z Rosji.

„W mojej ocenie, wysłuchawszy tego, pomysł jest na tyle niekonkretny, że nie będzie przedmiotem poważnej debaty. Jest to raczej wrzutka wizerunkowa. Gdyby miał być konkretyzowany, oczywiście okazałoby się, że ten podatek jest nie do nałożenia i byłby sprzeczny z prawem unijnym, co na moją uwagę sam premier przyznał” – powiedział Bosak cytowany przez TVN24.

Polityk Konfederacji zwrócił uwagę, że na piśmie opozycji przedstawiono jedynie pomysł wyłączenia wydatków obronnych spod konstytucyjnych limitów zadłużenia. „Nie w ten sposób buduje się konsensus polityczny dla nowelizacji konstytucji, że jedynie odczytuje się propozycję i to w drugiej godzinie spotkania, wcześniej przekazując ją do mediów” – uważa Bosak.

Spotkanie u premiera mało konkretne. Ustne przedstawienie propozycji poprawek do Konstytucji jest nieprofesjonalne. Poprawka ws. wywłaszczania oligarchów tak skomplikowana, że może ostatecznie nikogo nie objąć. A w trakcie spotkania wyszło, że nie jest nawet uzgodniona w rządzie. — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) March 21, 2022

Negatywnie propozycje rządu ocenił także szef PO Donald Tusk. W jego ocenie partnerzy ze strony rządowej „nie byli do końca poważni”. Deklarował chęć współpracy na rzecz obronności, ale zaznaczał, że odniósł wrażenie, że „ciągle chodzi bardziej o politykę niż rzeczywistą pracę na rzecz bezpieczeństwa ojczyzny”. Według Tuska premier Morawiecki nie zgodził się z postulatem „natychmiastowego zamrożenia rosyjskich aktywów w Polsce”. Przewodniczący PO sugerował, że celem spotkania było postawienie opozycji w trudnej sytuacji.

Również Robert Biedroń z Wiosny oceniał spotkanie u premiera jako „pewnego rodzaju pułapkę”. Jego zdaniem spotkanie w KPRM odbyło się nie po to, by „rozmawiać o realnych problemach, o realnych rozwiązaniach, ale żeby podzielić nas, spolaryzować, żeby doprowadzić do sytuacji bardzo niebezpiecznej, jeśli chodzi o nastroje społeczne”. Adrian Zandberg zarzucał premierowi, że jego propozycja została przedstawiona „na dużym poziomie ogólności”.

Szef Polski 2050 Szymon Hołownia zauważał, że do niedawna rząd nie sygnalizował negatywnego wpływu zwiększonych wydatków na obronność na finanse publiczne. „Zadałem pytanie, co zmieniło się w ciągu ostatniego tygodnia od momentu, gdy uchwaliliśmy bez poprawek ustawę o obronności państwa, że wtedy to było policzone i się zgadzało, a teraz po tygodniu to wymaga zmiany konstytucji” – mówił Hołownia. „My wychodzimy z założenia, że zmiana konstytucji to jest niezwykle poważna sprawa. Nie dokonuje się jej w formie incydentów, a na lata. Dlatego zanim zdecydujemy, jakie stanowisko w tej sprawie przyjmiemy, musimy uzyskać więcej informacji od rządu” – dodawał.

