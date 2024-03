Kolejny spór w obozie PiS. Szef gabinetu prezydenta uderza w Błaszczaka – chodzi o przemysł zbrojeniowy

Politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością przerzucają się oskarżeniami o niekompetencję. Szef gabinetu prezydenta skrytykował Mariusza Błaszczaka. “Patrząc na pana ‘osiągnięcia’ w odbudowie przemysłu zbrojeniowego to ja panu nie wróże przyszłości” – oświadczył.

Według nieoficjalnych informacji Radia Zet Mateusz Morawiecki po wyborach do Parlamentu Europejskiego zamierza założyć nową partię, a wspiera go – według tych doniesień – prezydent Andrzej Duda. Szczegóły mieliby dogrywać: bliski współpracownik byłego premiera Mariusz Chłopik, szef Partii Republikańskiej Adam Bielan i Mastalerek. W poniedziałek były wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak skrytykował Chłopika i Mastalerka. Szef gabinetu prezydenta odpowiedział w mocnych słowach.

“Jak Chłopik z Mastalerkiem mają to robić, to nie wróżę temu przyszłości”. “To fake” – oświadczył Błaszczak na antenie Radia Zet. Mastalerek zareagował na jego wypowiedź.

“Patrząc na pana ‘osiągnięcia’ w odbudowie przemysłu zbrojeniowego to ja panu nie wróże przyszłości. Zajmij się pan wreszcie pracą, a nie fejkami, bo to szkodzi kandydatom PiS w wyborach samorządowych” – napisał na platformie X.

Panie @mblaszczak patrząc na pana „osiągnięcia” w odbudowie przemysłu zbrojeniowego to ja panu nie wróże przyszłości. Zajmij się pan wreszcie pracą a nie fejkami bo to szkodzi kandydatom PiS w wyborach samorządowych. https://t.co/bbkE7BQe3d — Marcin Mastalerek (@MMastalerek) March 18, 2024

Przeczytaj: Polska zbrojeniówka otrzyma od KE tylko pół proc. z 500 mln euro. Szef gabinetu prezydenta o “biciu się w pierś”

To kolejny w ostatnim czasie spór pomiędzy politykami byłego obozu rządzącego.

W sobotę w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki krytykuje działalność byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudy. Zwrócił uwagę na uległą politykę Zjednoczonej Prawicy wobec Unii Europejskiej. Przypomniał także kwestię stacji TVN.

“Ktoś te wszystkie dziadostwa w UE podpisywał, ktoś za to wszystko odpowiada. […] to nie jest tak, że u nas nie ma ludzi odpowiedzialnych. Ja to mówiłem wprost i powiem jeszcze raz: jeżeli będzie jeszcze Morawiecki premierem, to ja państwu żadnej gwarancji nie daje, że nie będzie tak samo” – mówił europoseł.

Jego słowa wywołały oburzenie wśród polityków PiS.

Kresy.pl