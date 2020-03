CBOS: wyraźny wzrost sympatii Polaków do Romów, Arabów i Ukraińców

Polacy darzą największą sympatią swoich południowych sąsiadów – Czechów i Słowaków. Najmniej lubimy Romów i Arabów, jednak sympatia do nich, a także do Ukraińców, znacznie wzrosła w porównaniu z 2019 rokiem – podała w czwartek Polska Agencja Prasowa powołując się na najnowsze badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” CBOS.

Czechów darzy sympatią 53 proc. badanych, niewiele mniej (52 proc.) – Słowaków. Około połowy uczestników sondażu z sympatią odnosi się do Włochów, Amerykanów, Anglików i Węgrów (od 51 do 48 proc.). Przedstawiciele tych narodów wywołują u Polaków najmniej negatywnych emocji (od 10 do 13 proc. deklaracji niechęci wśród ankietowanych).

W grupie nacji darzonych sympatią przez około dwie piąte ankietowanych znaleźli się Grecy (43 proc.), Szwedzi (41 proc.), Austriacy i Japończycy (po 40 proc.), Francuzi (38 proc.) oraz Litwini (37 proc.). Negatywne emocje wspomniane narody wywoływały u 15-17 proc. badanych.

36 proc. ankietowanych odnosiło się z sympatią do Niemców, 35 proc. do Ukraińców, 32 proc. do Chińczyków, 31 proc. do Białorusinów, po 30 proc. do Serbów, Wietnamczyków i Żydów. W przypadku Żydów równie często deklarowano niechęć do nich, w pozostałych przypadkach częściej deklarowano sympatię niż niechęć. Ukraińcy wywoływali negatywne uczucia u 33 proc. ankietowanych.

W grupie nacji częściej darzonych niechęcią niż sympatią znaleźli się Rosjanie (42 proc. deklaracji niechęci wobec 26 proc. deklaracji sympatii), Turcy (37 do 23), Romowie (46 do 20) oraz Arabowie (55 do 15).

CBOS odnotował, że w tym roku poprawa nastawienia wobec większości narodów uwzględnionych w badaniu nie była tak wyraźna, jak w poprzednim. Niemniej zwrócono uwagę na znaczącą poprawę nastawienia wobec Romów, Arabów i Ukraińców. Niechęć wobec nich spadła odpowiednio o 11, 10 i 8 pkt. proc., wzrósł też odsetek deklaracji sympatii (odpowiednio o 3, 2 i 4 pkt. proc.).

Tegoroczny sondaż wykazał spadek pozytywnego nastawienia wobec Węgrów i Włochów oraz wzrost niechęci wobec Niemców, Litwinów i Chińczyków (zmiany o 4-5 pkt. proc.). Niewielki spadek sympatii i wzrost niechęci odnotowano też w przypadku Francuzów.

Przypomnijmy, że ubiegłoroczne badanie CBOS wykazało, że najbardziej poprawiło się nastawienie Polaków do Rosjan, Białorusinów, Węgrów i Słowaków.

Tegoroczne badanie CBOS przeprowadził metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) między 9 a 16 stycznia na reprezentatywnej grupie 1016 dorosłych Polaków.

Kresy.pl / forsal.pl