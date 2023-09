Polska zwiększyła rezerwy złota. Mogą być już większe niż brytyjskie

Jak wynika z obliczeń Bankier.pl, w sierpniu Narodowy Bank Polski ponownie zwiększył rezerwy złota. Portal ocenia, że polskie rezerwy kruszcowe najprawdopodobniej są już większe od tych, którymi dysponuje Wielka Brytania.

W czwartek NBP opublikował dane o oficjalnych aktywach rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec sierpnia br. pozycja „złoto monetarne” wyceniana była na 19,65 mld dolarów. Nie podano jednak informacji o ilości posiadanego kruszcu. Jednak portal Bankier.pl obliczył, korzystając z danych LBMA, że na koniec sierpnia było to ok. 10,108 mln uncji.

Dla porównania, na koniec lipca NBP oficjalnie raportował posiadanie 9,628 mln uncji złota. Tym samym, w sierpniu w bilansie banku centralnego przybyło 480 tys. uncji złota.

„Po sierpniowych zakupach polskie rezerwy złota zostały powiększone z 299,47 ton do 314,39 ton. Daje to blisko 15 ton nabytych w poprzednim miesiącu” – zaznacza Bankier.pl. To z kolei oznaczałoby, że w sierpniu polskie oficjalne rezerwy złota najprawdopodobniej przewyższyły rezerwy brytyjskie. Jak wynika z danych MFW, na koniec lipca Wielka Brytania posiadała, niezmiennie od lat, 310,3 ton złota. Jeśli więc Brytyjczycy nie dokupili złota w ubiegłym miesiącu, to w tym zestawieniu są już za Polskę.

W tym roku, Polska kupowała złoto przez kilka miesięcy, począwszy od kwietniu do sierpnia. Najwięcej zakupiono w lipcu – 22,4 tony. Z kolei wcześniej pozyskano łącznie prawie 49 ton.

Przypomnijmy, prawie dwa lata temu, w październiku 2021 roku, Polska znajdowała się na 11. miejscu w Europie oraz na 23. na świecie pod względem ilości posiadanego złota. Prezes NBP prof. Adam Glapiński zapowiadał wówczas dalsze zakupy. Kilka tygodni wcześniej Glapiński oświadczył, że chce wycofać ze skarbca w Londynie ok. 50 ton złota i przewieźć je do Polski.

W tamtym czasie, zasoby złota NBP wynosiły 230 ton. Duża część została zakupiona w 2019 roku. NBP skupił wówczas ponad 125 ton złota. Bank centralny także w kwietniu, maju i czerwcu zwiększał zasoby złota. W lipcu postanowił pozbyć się części kruszcu.

W 2022 roku szef NBP kilka razy deklarował zamiar dokupienia kolejnych 100 ton złota, ale zapowiedzi te nie zostały wówczas zrealizowano.

Należy też przypomnieć, że po roku 2008 banki centralne krajów zachodnich nagle przestały wyprzedawać rezerwy złota, których przez poprzednie 20 lat się pozbywały. Jednocześnie, zaczęły je skupować Chiny, Rosja, Indie, Turcja i Kazachstan, a po 2018 również Polska i Węgry.

bankier.pl / Kresy.pl