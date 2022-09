Nie żyje królowa Elżbieta II

Królowa Elżbieta, najdłużej panujący brytyjski monarcha, zmarła w wieku 96 lat – poinformował w czwartek Pałac Buckingham.



Jak przekazała agencja prasowa Reuters, powołując się na oświadczenie Pałacu Buckingham Królowa Elżbieta, najdłużej panujący brytyjski monarcha zmarła w wieku 96 lat.

„Królowa zmarła w pokoju w Balmoral dziś po południu” – podał Pałac Buckingham w oświadczeniu. „Król i Królowa Małżonka pozostaną dziś wieczorem w Balmoral, a jutro wrócą do Londynu”.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

