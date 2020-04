WHO: Na całym świecie ponad milion osób jest aktualnie zakażonych koronawirusem

Na całym świecie jest już ponad milion osób zakażonych aktualnie koronawirusem – wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Ogólna liczba wszystkich zakażeń od chwili wybuchu epidemii (grudzień 2019) sięgnie wkrótce 1,5 miliona.

Liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wciąż wzrasta. Obecnie główne ogniska choroby COVID 19 znajdują się w Europie i USA. Z najnowszych danych WHO wynika, że na całym świecie jest już ponad 1 milion aktywnych infekcji. Od wybuchu epidemii w Chinach w grudniu 2019 roku odnotowano łącznie ponad 1,4 mln zakażeń. W ciągu najbliższej doby liczba ta może przekroczyć 1,5 mln.

Rośnie także liczba zgonów spowodowanych chorobą COVID-19, wywoływaną przez koronawirusa. Do tej pory odnotowano na całym świecie ponad 83 tys. przypadków. Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano we Włoszech (ponad 17 tys.), Hiszpanii (około 15 tys.) oraz w USA (13 tys.). We Francji odnotowano ponad 10 tys. przypadków śmiertelnych, ponad dwa tysiące zaś w Niemczech.

Prawie czterokrotnie większa jest liczba wyzdrowień. Dotychczas zarejestrowano na całym świecie prawie 310 tys. „ozdrowieńców” (chodzi jedynie o wyzdrowiałych, w przypadku których doszło to cięższego przebiegu choroby COVID-19). Większość osób przechodzi chorobę w sposób bezobjawowy lub doświadcza jedynie lekkich dolegliwości.

Jak informowaliśmy ostatnie dane wskazują, że we Francji, w USA i Wielkiej Brytanii odnotowano największy dobowy wzrost liczby zgonów wśród zarażonych koronawirusem od początku pandemii.

We Francji w ciągu doby zmarło 1417 osób. Poinformował o tym francuski dyrektor generalny ds. zdrowia, Jerome Salomon. To najwięcej w ciągu doby od początku pandemii koronawirusa. Co więcej, większość z tych osób zmarła nie w szpitalach (597), ale w domach opieki nad seniorami (820).

Łączna liczba ofiar śmiertelnych we Francji wynosi 10328 osób, z czego 7091 zmarłych to pacjenci szpitali, a 3237 – podopieczni domów opieki. Francuski resort zdrowia zaznacza przy tym, że dane dotyczące tej drugiej kategorii wciąż są tylko cząstkowe, gdyż zaczęto je publikować dopiero od ubiegłego tygodnia. We Francji łączna liczba osób zarażonych SARS-CoV-2 wynosiła wczoraj 73 488, z tego ponad 17,4 tys. osób wyzdrowiało.

Podobna sytuacja ma miejsce w USA. Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo podał we wtorek, że tylko w tym stanie w ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarło 731 osób. To najwięcej zgonów na Covid-19 w Nowym Jorku w ciągu doby. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym stanie to 5489. Według CNN, to połowa wszystkich przypadków śmiertelnych w Ameryce. W samym mieście Nowy Jork zmarło ponad 3,2 tys. osób.

Według dodatkowych danych z Nowego Jorku, 63 proc. ofiar śmiertelnych to osoby w wieku co najmniej 70 lat. Z kolei 85 proc. spośród 4 758 zgonów zarejestrowanych w tym stanie od 14 marca cierpiało na co najmniej jedną przewlekłą chorobę.

