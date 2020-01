Iran: Ambasador Wielkiej Brytanii aresztowany w związku z podejrzeniem organizacji antyrządowych protestów

Ambasador Wielkiej Brytanii w Iranie, Rob Macaire, został aresztowany podczas sobotniego protestu w Teheranie. Informację podała związana irańskim rządem agencja Tasnim.

Macaire został wypuszczony kilka godzin później w wyniku interwencji irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W niedzielę ma być ponownie wezwany w celu przeprowadzenia dalszego dochodzenia.

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Iranu zadzwonił do Zełenskiego – prosił o przebaczenie

Wielka Brytania zredukowała swój personel w ambasadach w Iranie i Iraku po zabójstwie przez USA gen. Sulejmaniego.

Przypomnijmy, że około tysiąca osób zgromadziło się w sobotę w Teheranie żądając ustąpienia najwyższych władz w kraju, w tym ajatollaha Chameneiego, po tym jak Iran przyznał się do zestrzelenia ukraińskiego samolotu.

CZYTAJ TAKŻE: Dowódca sił powietrznych Korpusu Strażników: Biorę pełną odpowiedzialność za zestrzelenie samolotu

#Breaking British ambassador in #Iran Robert Mcaire @HMATehran was allegedly arrested while filming a protest in #Tehran. This is supposed to be Macaire’s photo after his arrest. Apparently, he was released within a few hours. #IranProtests #IranAttacks #IranPlaneCrash pic.twitter.com/b0eYSw4m6R

— Maziar Bahari (@maziarbahari) January 11, 2020