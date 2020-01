Dowódca sił powietrznych Korpusu Strażników: biorę pełną odpowiedzialność za zestrzelenie samolotu

Irański gen. Amir Ali Hajizadeh, dowódca sił powietrznych Korpusu Strażników Rewolucji powiedział, że bierze pełną odpowiedzialność za zestrzelenie ukraińskiego samolotu pod Teheranem.

Dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, generał brygady sił powietrznych Amir Ali Hajizadeh, oświadczył w sobotę, że bierze pełną odpowiedzialność za niezamierzone zestrzelenie ukraińskiego samolotu pasażerskiego.

W wygłoszonych oświadczeniu, transmitowanym przez irańską telewizję państwową gen. Amir Ali Hajizadeh powiedział, że gdy dowiedział się o zestrzeleniu samolotu, w wyniku czego zginęło 176 osób, to przyznał, że wolałby nie żyć i nie być świadkiem takiego wypadku. Poinformował, że gdy doszło do tragedii, znajdował się w zachodniej części Iranu. Mówił też, że w obecnej sytuacji oddaje się do dyspozycji dowództwa.

– Przyjmą wszelką odpowiedzialność za ten incydent – powiedział generał, cytowany przez „Tehran Times”. – Zastosuję się do wszelkich decyzji oficjeli.

Irański dowódca powiedział też, że do incydentu doszło, gdy jego kraj szykował się na potencjalne uderzenie ze strony USA a „prawdopodobieństwo konfliktu” między obu krajami było bezprecedensowo wysokie, od czasu rewolucji islamskiej w 1979 roku.

Według relacji agencji informacyjnych Associated Press czy Xinhua, generał w kontekście brania odpowiedzialności za tragedię mówił o podległej sobie formacji zbrojnej, a nie tylko o sobie. Ekspert ds. Bliskiego Wschodu, dr Wojciech Szewko napisał na Twitterze, że gen. Hajizadeh powiedział, że osobiście bierze pełną odpowiedzialność za niezamierzone zestrzelenie ukraińskiego samolotu.

Dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Generał brygady sił powietrznych Amir Ali Hajizadeh: Osobiście biorę pełną odpowiedzialność za niezamierzone zestrzelenie ukraińskiego samolotu — Wojciech Szewko (@wszewko) January 11, 2020

Według informacji zamieszczonych przez dr Szewko, operator irańskiego systemu przeciwlotnicznego „miał 2 sekundy, ale podjął złą decyzję i strzelił”.

konf głownodowodzącego wojsk lotniczych Hajizadeha: „Operator miał 2 sekundy, ale podjął złą decyzję i strzelił” https://t.co/y9V7mgzata — Wojciech Szewko (@wszewko) January 11, 2020

Nieco inaczej relacjonuje te kwestie Radio Farda, czyli serwis Radia Wolna Europa/Radia Wolność poświęcony Iranowi. Według tego serwisu, gen. Hajizadeh powiedział, że ponosi za tragedię osobistą odpowiedzialność. Powiedział, że w tamtym czasie irańska obrona przeciwlotnicza była w stanie najwyższej gotowości bojowej i że poinformowano ją, że odpalono amerykańskie rakietowe pociski manewrujące. Zdaniem generała, operator systemu przeciwlotniczego w rejonie trasy przelotu samolotu, z którego odpalono rakietę, wziął ukraiński samolot za pocisk rakietowy, a z jakiegoś powodu, prawdopodobnie przeciążenia systemu łączności lub jego zakłócenia, nie mógł porozumieć się z dowództwem.

„Miał 10 sekund na decyzję, czy strzelać, czy nie. I niestety podjął złą decyzję, strzelił i trafił w samolot” – cytuje irańskiego dowódcę Radio Farda. Jednocześnie, obarczył on USA winą za tragedię i powiedział, że taka jest cena amerykańskiego „łobuzerstwa” w regionie. Zaznaczył, że żadni inni przedstawiciele władz Iranu czy organizacji lotniczych nie ponoszą odpowiedzialności za to, co się stało.

Jak informowaliśmy, w sobotę dowództwo irańskiej armii przyznało, że samolot ukraińskich linii lotniczych został omyłkowo wzięty za wrogi cel i nieintencjonalne zestrzelony w wyniku ludzkiego błędu, gdy przelatywał w pobliżu ważnego stanowiska Korpusu Strażników Rewolucji. Władze Iranu wyraziły żal z powodu „fatalnej pomyłki” i zapowiadają rychłe ukaranie winnych. Wcześniej przedstawiciele tego kraju zdecydowanie zaprzeczali, jakoby trafienie rakietą mogło być przyczyną tragedii, w której zginęło 176 osób.

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Iranu, w czasie, w którym doszło do tragedii, irańskie siły zbrojne były w stanie wysokiej gotowości w związku z „groźbami USA o wzięciu na cel irańskich stanowisk”. Oświadczono że w tych „wysoce wrażliwych i krytycznych okolicznościach” ukraiński Boeing „leciał blisko wrażliwego stanowiska wojskowego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, na wysokości i pod kątem, które sprawiły, że wyglądał na wrogi cel. Samolot został trafiony nieintencjonalnie, z powodu ludzkiego błędu”.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentując przyznanie się Iranu do zestrzelenia ukraińskiego samolotu pasażerskiego oświadczył, że Ukraina oczekuje od Teheranu pełnego i jawnego śledztwa, pociągnięcia winnych do odpowiedzialności, odszkodowań i oficjalnych przeprosin.

