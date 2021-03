Chiny i Iran zacieśniają sojusz. Kraje podpisały 25-letnią umowę o współpracy

W sobotę szefowie resortów dyplomacji Iranu i Chin podpisali 25-letnią umowę o współpracy. Porozumienie podpisane przez Dżawada Zarifa i Wanga Yi ma dotyczyć m.in. chińskich inwestycji w irańską infrastrukturę i sektor energetyczny.

Agencja „Reuters” podkreśla, że umowa dotyczy współpracy między dwoma krajami, które są objęte sankcjami USA. 25-letnie porozumienie ma obejmować chińskie inwestycje w irańskim sektorze energetycznym i infrastrukturalnym. „Relacje między dwoma krajami osiągnęły teraz poziom strategicznego partnerstwa, Chiny dążą do kompleksowego wzmocnienia stosunków z Iranem” – oświadczył szef chińskiej dyplomacji. Zwrócił uwagę na wieloletnią perspektywę współpracy chińsko-irańskiej.

„Iran samodzielnie decyduje o swoich relacjach z innymi krajami i nie przypomina niektórych państw, które zmieniają swoje stanowisko jednym telefonem” – dodał.

Zdaniem rzecznika irańskiego MSZ Saida Chatibzadeha, umowa jest „mapą drogową” współpracy w dziedzinie handlu, gospodarki i transportu ze „szczególnym uwzględnieniem sektora prywatnego obu państwa”.

Agencja „Reuters” podkreśla, że porozumienie może dotyczyć m.in. chińskich inwestycji w irańską infrastrukturę oraz sektor energetyczny. Chiny to największy partner handlowy Iranu oraz jego wieloletni sojusznik na arenie międzynarodowej – zwraca uwagę agencja. Medium zaznacza, że zarówno Iran jak i Chiny są objęte amerykańskimi sankcjami.

Klincz w sprawie powrotu do umowy nuklearnej zawartej w 2015 r. trwa kilka miesięcy. Wspomniane porozumienie zostało zawarte pomiędzy Iranem a USA, Rosją, Chinami, Francją i Wielką Brytanią. Przewiduje znaczne ograniczenie irańskiego programu nuklearnego w zamian za zniesienie międzynarodowych sankcji na ten kraj. Waszyngton ponownie nałożył sankcje po tym, jak Donald Trump zrezygnował z umowy w 2018 roku, a Iran zareagował naruszeniem niektórych ograniczeń wynikających z umowy.

W ubiegły piątek irańska Organizacja Energii Atomowej poinformowała, że Iran przeprowadzi zimne testy swojego przeprojektowanego reaktora jądrowego Arak, co ma być wstępem do pełnego uruchomienia go w dalszej części roku.

W pierwszej połowie marca bieżącego roku agencja „Reuters” dotarła do raportu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), który wskazuje, że Iran rozpoczął wzbogacanie uranu do 5 proc. w swojej podziemnej fabryce w Natanz. Używa do tego zaawansowanych technologii – wirówek IR-4.

Umowa nuklearna JCPOA z Iranem stanowi, że w swoim podziemnym ośrodku Teheran może używać tylko wirówek pierwszej generacji IR-1, które są mniej wydajne, i że są to jedyne maszyny, za pomocą których Iran może gromadzić wzbogacony uran.

Przypomnijmy, że pod koniec listopada br. parlament Iranu przyspieszył prace nad ustawą przewidującą m.in. możliwość zwiększenia poziomu wzbogacania uranu do 20 proc. Zrobiono to w odpowiedzi na zabicie w zamachu czołowego irańskiego fizyka jądrowego Mohsena Fakhrizadeha, o co władze Iranu oskarżyły Izrael.

Pod koniec lutego br. Iran odrzucił możliwość nieformalnych rozmów z USA i UE w kwestii powrotu do porozumienia nuklearnego z 2015 r. Iran nalega, by USA zniosły wszystkie jednostronne sankcje.

reuters.com / Kresy.pl