Teheran: Antyrządowe protesty

Dowództwo irańskiej armii przyznało w sobotę, że samolot ukraińskich linii lotniczych został omyłkowo wzięty za wrogi cel i nieintencjonalne zestrzelony w wyniku ludzkiego błędu, gdy przelatywał w pobliżu ważnego stanowiska Korpusu Strażników Rewolucji.

Protestujący domagali się w związku z tym ustąpienia ajatollaha Chameneiego. Wznosili okrzyki „Najwyższy przywódco! Odejdź!”, „Śmierć kłamcom!”, „Wstydźcie się!” oraz „Hańba!”. Agencja Reutera podkreśla jednak, że nie udało się jej zweryfikować autentyczności umieszczonego w sieci nagrania z demonstracji, gdzie słychać antyrządowe hasła.

#WATCH: A group of protesters demand #Iran’s Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei step down on Saturday after Tehran said that its military had mistakenly shot down a Ukrainian plane, killing all 176 people on board #FlightPS752 #UkranianPlaneCrashhttps://t.co/pymvNJ07ot pic.twitter.com/G4sCoIrzrH

— Arab News (@arabnews) January 11, 2020