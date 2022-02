Polscy i amerykańscy żołnierze rozpoczęli wspólne ćwiczenia w południowo-wschodniej Polsce [+FOTO/+WIDEO]

Kontynuujemy wspólne szkolenie z @82ndABNDiv. Razem jesteśmy silniejsi! 🇵🇱🤝🇺🇸 pic.twitter.com/btv4hw2S8T — 18 Dywizja Zmechanizowana (@Zelazna_Dywizja) February 21, 2022

Przypomnijmy, że Biały Dom podjął decyzję o wysłaniu do Polski kolejnych 3 tysięcy amerykańskich żołnierzy wojsk powietrznodesantowych w związku ze wzrostem napięcia wokół Ukrainy. Szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że będą stacjonować w południowo-wschodniej części Polski.

Kontyngent ten ma dołączyć do 1700 amerykańskich żołnierzy z jednej z brygad 82. Dywizji Powietrznodesantowej (wchodzącej w skład 18. Korpusu Powietrznodesantowego), skierowanych do naszego kraju już wcześniej. Jak dotąd, w Polsce stacjonowało około 4 tys. żołnierzy USA. Część z nich to element batalionowej grupy bojowej NATO, liczącej około tysiąc ludzi. Żołnierze USA rozmieszczani są m.in. na lotnisku w Rzeszowie, w Mielcu i w Zamościu. Wraz z nimi do Polski wysłano śmigłowce UH-60 Black Hawk i CH-47 Chinook, przy czym część z nich została przebazowana z Niemiec.

Czytaj także: Media: żołnierze 101. Dywizji Powietrznodesantowej lecą do Polski

Według nieoficjalnych informacji, które opisywaliśmy 17 lutego, lotnisko w Zamościu stanie się miejscem dyslokacji części amerykańskiego kontyngentu wojskowego, skierowanego do Polski w związku z sytuacją wokół Ukrainy. Na lotnisku w Zamościu ma zostać rozmieszczonych około 1,5 tys. amerykańskich. Ponadto, ma ono zostać przygotowane do przyjęcia do ośmiu śmigłowców. Na miejscu już pojawił się amerykański zmiennopłat V-22 Osprey, a także zestawy przeciwlotnicze oraz systemy służące do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych.

Zaznaczmy, że w połowie lutego Biały Dom zatwierdził plan Pentagonu, zakładający wykorzystanie przybywających do Polski żołnierzy 82. Dywizji Powietrznodesantowej do pomoc obywatelom USA w razie ewakuacji z Ukrainy.

Zobacz: Ponad tysiąc amerykańskich żołnierzy wylądowało w Polsce [+VIDEO/+FOTO]

CZYTAJ TAKŻE: MON: Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce czołgów Abrams

Kresy.pl