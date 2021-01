Papież wezwał do obrony ludzkiego życia „z odwagą w słowach i w czynach”

Papież Franciszek kolejny raz zabrał głos w obronie ludzkiego życia. Media zwracają uwagę na kontekst w postaci m.in. Marszu dla Życia w USA i proaborcyjnych protestów w Polsce.

„Kultura życia jest dziedzictwem, które chrześcijanie pragną dzielić ze wszystkimi. Każde ludzkie życie, jedyne i niepowtarzalne, stanowi niezbywalną wartość. To powinno być głoszone ciągle na nowo, z odwagą w słowach i w czynach” – napisał Ojciec Święty Franciszek na Twitterze.

Serwis gosc.pl za Radiem Watykańskim podaje, że „Papież ponownie zabrał głos w obronie ludzkiego życia”, ale „nie precyzuje kontekstu swej wypowiedzi”. Nie wskazują na to żadne hashtagi, którymi Papież dość często posługuje się w sieciach społecznościowych.

Media katolickie zwracają jednak uwagę na kontekst ostatnich wydarzeń z ostatnich dni. W piątek w USA, zasadniczo w formie wirtualnej, odbył się Marsz dla Życia, a w Polsce, po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego uznającym tzw. aborcję eugeniczną za sprzeczną z konstytucją, trwają proaborcyjne protesty. Wcześniej z kolei w Argentynie, w kraju, z którego pochodzi Franciszek, zalegalizowano zabijanie dzieci poczętych do 14. tygodnia ciąży. Dodajmy, że Franciszek udzielił odpustu zupełnego uczestnikom Marszu dla Życia.

Ponadto, w październiku 2020 roku, niedługo po ogłoszeniu wyroku TK w sprawie zakazu tzw. aborcji eugenicznej, Papież Franciszek wezwał Polaków, by szanowali ludzkie życie. Przypomniał też, że św. Jan Paweł II „zawsze wzywał (…) do szczególnej miłości wobec ostatnich i bezbronnych i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci”.

„Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i świętego papieża Polaka, proszę Boga, aby obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości. Niech Bóg Wam błogosławi!” – mówił wówczas do Polaków Ojciec Święty.

Serwis Radia Watykańskiego zaznaczył też, że amerykańscy biskupi stanowczo potępili postawę nowego prezydenta, Joe Bidena i jego proaborcyjne działania. Już na samym początku swej prezydentury uchylił ograniczenia nałożone przez poprzednią administrację w sprawie finansowania aborcji w krajach rozwijających się.

Marco Respinti, dyrektor International Life Family News w rozmowie z Radiem Watykańskim z żalem zwrócił uwagę, że coraz częściej „w zamian za udzielenie pomocy krajom rozwijającym się wymaga się od nich przyjęcia programów politycznych wrogich życiu i godności człowieka, a w szczególności promowania aborcji”. Stąd przeciwko nowym, proaborcyjnym rozporządzeniom nowej administracji Bidena zaprotestowali biskupi afrykańscy.

Respinti zaznaczył też, że np. poważny kryzys demograficzny we Włoszech to m.in. konsekwencje aborcji i kultury aborcyjnej.

„Na szczęście sam Papież wielokrotnie występuje w obronie życia” – mówi dyrektor International Life Family News. Dodaje, że Franciszek „posługuje się przy tym pojęciem kultury odrzucenia”.

„Widzimy bowiem, że ofiarą tej kultury padają w pierwszym rzędzie najsłabsi, czyli bezbronne, nienarodzone dzieci, oraz starcy, których nikt nie bierze w obronę. I smutne jest, że wszystko to dzieje się w epoce wielkiego postępu. (…) Przykro widzieć, że również dziś najsłabsze ogniwa naszego społeczeństwa, które powinny pobudzać naszą solidarność, zostają poświęcone w imię absurdalnych programów politycznych” – powiedział Respinti.

