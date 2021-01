Facebook blokuje franciszkaninowi możliwość promowania idei specjalnych hospicjów i opieki dla chorych dzieci

O. Filip Buczyński, franciszkanin i prezes hospicjum dla dzieci, chciał wypromować na Facebooku ideę hospicjów perinatalnych i stacjonarnych oraz opieki domowej dla chorych dzieci i ich rodzin. Facebook odmówił, powołując się na „kwestie społeczne”.

W czwartek o. Filip Buczyński, franciszkanin, założyciel i prezes Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia zamieścił na portalu społecznościowym wpis, wyjaśniając zasady funkcjonowania opieki w tego rodzaju placówce. Zaproponował też, by ten sprawdzony model wdrożyć w całej Polsce.

„Chodzi o hospicjum perinatalne, opiekę stacjonarną, opiekę domową i opiekę dla osieroconych – ze wszystkimi antropologicznymi wymiarami tych działań. To naprawdę dobre rozwiązanie, które można z powodzeniem zastosować w naszym kraju – uważa o. Filip Buczyński, cytowany przez serwis gosc.pl.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

„Przykładowo, oczywiście w wersji roboczej; mamy 15 hospicjów perinatalnych, powołujemy kolejne 15, wiec mamy 30. Mamy hospicja stacjonarne dla dzieci, jest ich za mało, więc dofinansujmy hospicja dziecięce, by miały takie oddziały. Niech ich będzie np. 20. Mamy wystarczającą ilość hospicjów domowych dla dzieci, więc trzeba dofinansować, by personel chciał pracować. Każde hospicjum perinatalne przyjmie rocznie ok. 40 par, po diagnozie wady letalnej dziecka. Mamy wtedy pod opieką medyczną, psychologiczną, socjalną i duszpasterską (na życzenie) 1200 par, czyli mniej, niż ilość legalnych aborcji w Polce. Ok. 900 dzieci odchodzi do nieba pod sercem matki i zaraz po porodzie. Tym proponujemy opiekę psychologiczną w ramach wsparcia w żałobie. Zostaje 300 dzieci na ziemi, czyli 15 dzieci rocznie do opieki stacjonarnego lub domowego hospicjum. Dziecko kocha i jest kochane, rodzina ma wszelką pomoc (lekarze, pielęgniarki, rehabilitacja, pomoc socjalna i duszpasterska we własnej religii). Jednocześnie rozwijamy opiekę wyręczającą, podnosimy pomoc socjalną dla prawnego opiekuna. Na naszym podwórku ten model realizowany jest osiem lat, skorzystało z niego 50 par” – napisał franciszkanin.

„Piszę to, bo słyszę masę wulgaryzmów i kłamstwo, że skazujemy kobiety bez udzielenia pomocy. A może pomagając w taki sposób ratujemy kobietę i ojca dziecka przed piekłem drogi wybaczania samemu sobie, w nadziei, że zabite dziecko i Bóg też wybaczą” – dodał.

Ojciec Filip chciał, by ten wpis mógł dotrzeć do większej liczby odbiorców i zwrócił się do zaprzyjaźnionej firmy PR. Ta chciała wykupić reklamę posta na Facebooku, żeby zwiększyć jego zasięg. Otrzymała jednak informację, że zespół Facebooka nie wyraża na to zgody „ze względu na kwestie społeczne”.

„Nie chcą w istocie promować życia po to, by wskazać kobietom, kto może im realnie pomóc” – komentuje w rozmowie z portalem gosc.pl zakonnik. „Myślę, że wolą tworzyć iluzję, że znikąd nie ma pomocy, więc trzeba dzieci po prostu abortować. Łatwiej bowiem utwierdzać kobietę w ciąży tzw. „letalnej’, że nikt jej nie pomoże, więc musi usunąć ciążę, niż wskazać ośrodki, które pomagają takim jak ona od lat. Nie wiem, jak to rozumieć? Może mi to ktoś wyjaśnić? To horror”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Prezes hospicjum zapowiedział, że mimo tego chce dalej promować w mediach społecznościowych działalność hospicjów perinatalnych, stacjonarnych i opieki domowej.

Na potraktowanie o. Filipa zwrócił uwagę ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Podkreślił, że to kolejny przykład dyskryminowania katolików w mediach i zwrócił się z pytaniem do premiera Mateusza Morawieckiego, kiedy jego rząd „ograniczy cenzurę stosowaną przez internetowe korporacje”.

Jak informowaliśmy, w środę Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie swojego ubiegłorocznego orzeczenia w sprawie uznania tzw. aborcji eugenicznej jako sprzecznej z polską konstytucją. Podkreślono w nim zasadę ochrony życia od poczęcia. Tego samego dnia wyrok TK z października 2020 roku został opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Czytaj także: Ataki na dziennikarzy podczas proaborcyjnych manifestacji. Złożono zawiadomienie do prokuratury

gosc.pl / Kresy.pl