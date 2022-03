Facebook i Instagram zakazane w Rosji

Moskiewski sąd zakazał na terytorium Rosji działalności serwisów społecznościowych Facebook i Instagram.

Jak podaje RIA Nowosti, sąd w Moskwie na wniosek rosyjskiej prokuratury uznał w poniedziałek amerykańską korporację Meta za „organizację ekstremistyczną” i zakazał działalności na terytorium Rosji należących do niej serwisów społecznościowych – Facebooka i Instagrama. Orzeczenie sądu jest wykonalne „natychmiast”.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Wniosek o uznanie firmy Meta za „ekstremistyczną” złożyła Prokuratura Generalna. Jak podano, Instagram zignorował ponad 4,5 tys. wezwań do usunięcie „fejków” dotyczących „specjalnej operacji” wojsk rosyjskich na Ukrainie i wezwań do udziału w niesankcjonowanych zgromadzeniach. Jako argument za zakazem prokuratura przywoływała także decyzję Facebooka o zezwoleniu na publikowanie na Ukrainie wezwań do zabijania rosyjskich żołnierzy.

Jak podano, decyzja sądu nie dotyczy komunikatora WhatsApp, którego właścicielem również jest Meta. Użytkownicy Facebooka i Instagrama nie będą karani za korzystanie z tych serwisów.

Przypomnijmy, że Facebook, a także Twitter, były od początku marca na terytorium Rosji zablokowane przez Roskomnadzor – oficjalnie z powodu cenzurowania rosyjskich mediów.

Na początku marca Meta tymczasowo zezwoliła na niektóre posty na Facebooku i Instagramie wzywające do zabicia prezydenta Rosji Władimira Putina lub nieuznawanego przez Zachód prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki. Zezwolono także na życzenie śmierci rosyjskim żołnierzom. Po tym, jak opisała to agencja Reutera, Meta oświadczyła w piątek, że zmiana ta ma zastosowanie tylko na Ukrainie, aby umożliwić użytkownikom z tego kraju wyrażanie sprzeciwu wobec rosyjskiej inwazji. Rosyjskie władze wszczęły w odpowiedzi wszczęła postępowanie karne przeciwko firmie Meta w związku ze znamionami przestępstw takich jak „propaganda terroryzmu” oraz „podżeganie do nienawiści i wrogości z groźbą użycia przemocy”. Po kilku dniach Meta wycofała się z polityki tolerowania postów z wezwaniami do uśmiercenia Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki.

Kresy.pl / ria.ru