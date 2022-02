Facebook zaczął tracić użytkowników. Giełda zareagowała rekordowym spadkiem

Akcje Mety, spółki-matki Facebooka, zanotowały w czwartek największy spadek kursu w historii po tym, jak firma poinformowała o spadających zyskach i pierwszym w historii zmniejszeniu się liczby użytkowników.

Jak podało BBC, Meta poinformowała w środę, że dzienna liczba aktywnych użytkowników (DAU – Daily Active Users) Facebooka w czwartym kwartale zmniejszyła się z 1,930 do 1,929 mld. To pierwszy taki spadek w 18-letniej historii serwisu. Ponadto w tym samym okresie zysk Mety spadł o 8 proc. do 10,29 mld dolarów (przy wzroście przychodów ​​o 20 proc. do 33,67 mld dolarów).

W efekcie w czwartek notowania akcji Mety spadły o ponad 23 proc., zmniejszając kapitalizację firmy o ponad 215 mld dolarów. Był to największy dzienny spadek ceny akcji tej firmy w historii.

Agencja Associated Press częściowo wiąże zmniejszenie się zysku Mety z dużymi inwestycjami w segment rzeczywistości wirtualnej. Inwestycje Mety w ten segment wyniosły w 2021 roku ponad 10 miliardów dolarów. Innym powodem mogą być ostatnie zmiany w prywatności wprowadzone przez Apple, które utrudniają firmom takim jak Meta śledzenie osób w celach reklamowych. Dyrektor finansowy Mety powiedział w środę, że zmiany dokonane przez Apple w 2022 roku mogą kosztować Metę 10 mld dolarów.

Zmniejszenie się dziennej liczby aktywnych użytkowników Facebooka ma wiązać się z ich odpływem do konkurencyjnych platform takich jak TikTok czy YouTube. Z tego powodu Meta spodziewa się w bieżącym kwartale przychodów znacznie mniejszych, niż przewidują analitycy.

BBC pisze, że Facebook jest obecnie postrzegany przez wielu w Dolinie Krzemowej jako „trująca marka”. Medium to przewiduje „poważne problemy” Mety w przyszłości, a „kamień milowy” w postaci obecnych spadków może być tylko ich początkiem.

apnews.com / bbc.com