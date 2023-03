Więzienie za nawracanie na chrześcijaństwo. Kontrowersyjny projekt ustawy w Izraelu

Ultra-ortodoksyjni Żydzi z koalicji rządzącej zgłosili projekt ustawy, która pod karą wiezienia zakazywałaby nawracania na chrześcijaństwo. Dokument wywołał oburzenie m.in. wśród proizraelskich protestantów z USA. Premier Netanjahu zapewnia, że ustawa nie zostanie przyjęta.

Jak informuje serwis Middle East Monitor, ultra-ortodoksyjni Żydzi z ugrupowania Zjednoczony Judaizm Tory, wchodzącej w skład koalicji rządzącej premiera Benjamina Netanjahu, zgłosili w projekt ustawy, która zakazuje nawracania na chrześcijaństwo. Miałaby za to grozić kara więzienia. Ponadto, chrześcijanom nie wolno byłoby wdawać się publiczne dysputy religijne z Żydami.

Projekt formalnie jest nowelizacją ustawy karnej, zatytułowaną „Zakaz nakłaniania do konwersji religijnej”. Nowe przepisy miałby dotyczyć każdego, kto próbowałby przekonać kogoś do zmiany przekonań religijnych. Treść dokumentu wspomina jednak ściśle o chrześcijaństwie. Zaznaczono, że „ostatnio nasiliły się próby zabiegania o nawracanie [dosł. konwersję religii – red.] przez grupy misyjne, głównie chrześcijan”.

Middle East Monitor zwraca uwagę na użycie w projekcie terminu „to solicit” /„solicitation”, co można tłumaczyć jako „zabieganie o coś”, „napraszanie się”, „nagabywanie”. Według tekstu dokumentu, odnosi się to do każdej osoby, która „nagabuje osobę, bezpośrednio, pośrednio, mailowo lub online, w celu zmiany jej religii [wzgl. nawrócenia – red.]. Za tego rodzaju „nagabywanie” pomysłodawcy ustawy proponują karę roku więzienia. Jeśli jednak jakiś chrześcijanin próbowałby nawracać osobę nieletnią, groziłaby mu kara 2 lat więzienia.

Część izraelskich mediów, m.in. All Israel News zaznacza, że że projekt ustawy najwyraźniej dąży do uniemożliwienia chrześcijanom legalnego tłumaczenia w rozmowach z Żydami, dlaczego wierzą, że Jezus jest Mesjaszem i Bogiem – z myślą o tym, że wyznawcy judaizmu może się nawrócą. Publiczne składanie takich wyjaśnień i wyznań wiary stałoby się nielegalne.

Zwrócono też uwagę, że w razie przyjęcia ustawy zdelegalizowane zostałoby np. produkowanie i publikowanie w sieci nagrań wideo z treściami ewangelizującymi, skierowanymi do Żydów czy np. do muzułmanów żyjących w Izraelu. To samo dotyczyłoby publikacji drukowanych i online, dotyczących chrześcijaństwa.

Według Middle East Monitor, projekt ustawy wywołał niezadowolenie w środowiskach protestantów ewangelikalnych z USA, którzy z zasady są zdecydowanie pro-izraelscy. Liderzy tych społeczności zaapelowali publicznie do premiera Netanjahu, by zablokował procedowanie projektu. W mediach zaznaczono, że szef izraelskiego rządu i jego sojusznicy zarówno publicznie, jak i w prywatnych rozmowach mieli podkreślać znaczenie, jakim jest poparcie ze strony amerykańskich wspólnot ewangelikalnych. Tym bardziej, że Żydzi z USA są coraz bardziej krytycznie wobec rządów Netanjahu i jego koalicji. Ich zdaniem, jest ona zbyt prawicowa.

Media spodziewają się też ostrej krytyki ortodoksyjnego projektu w Waszyngtonie, zarówno ze strony Partii Republikańskiej, jak i ze strony demokratów.

W środę Netanjahu zadeklarował, że jego koalicja nie przyjmie ustawy postulowanej przez ultraortodoksyjnych polityków. „Nie będziemy forsować żadnych rozwiązań prawnych wymierzonych w społeczność chrześcijańską” – powiedział premier Izraela.

Izraelski dziennik „Haaretz” uważa, że deklaracja ta jest próbą wyciszenia obaw chrześcijan, zwłaszcza tzw. chrześcijańskich syjonistów. Środowisko od wielu lat stanowi „żelazny elektorat” Netanjahu.

Jak pisaliśmy, przed Bożym Narodzeniem w 2021 roku rzecznik chrześcijańskich kościołów w Ziemi Świętej oskarżył władze Izraela o dyskryminację chrześcijańskich turystów w okresie przedświątecznym. Wcześniej, w okresie Świąt Wielkanocnych izraelska policja utrudniała chrześcijanom dostanie się do Bazyliki Grobu Pańskiego na ceremonię zstąpienia Świętego Ognia. Z kolei w marcu miały miejsce powtarzające się ataki izraelskich osadników na rumuński kościół prawosławny w Jerozolimie.

W czerwcu 2020 roku izraelski odpowiednik Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji postanowił o odebraniu koncesji stacji telewizyjnej Szelanu. Oficjalnym powodem zamknięcia stacji jest zatajenie we wniosku koncesyjnym, że jej prawdziwym celem miało być nawracanie Żydów na chrześcijaństwo.

W 2019 roku Izrael powołując się na „względy bezpieczeństwa”, zabronił chrześcijanom ze Strefy Gazy wyjazdu na Święta Bożego Narodzenia do Betlejem, Nazaretu i Jerozolimy.

