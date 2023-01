Kanada kupuje F-35

Rząd Kanady zdecydował się na zakup samolotów 5. generacji F-35. Do 2032 roku Kanada ma otrzymać 88 myśliwców.

Minister obrony Kanady, Anita Anand oficjalnie poinformowała, że po przejściu siedmiostopniowej procedury w sprawie pozyskania nowych myśliwców dla kanadyjskich sił powietrznych, ostatecznie zdecydowano o zakupie amerykańskich F-35.

Szefowa kanadyjskiego resortu obrony powiedziała, że Kanada kupuje 88 samolotów wielozadaniowych 5. generacji F-35. Dodała, że stosowne porozumienie z rządem USA i koncernami Lockheed Martin oraz Pratt and Whitney zostało już sfinalizowane. Wartość inwestycji szacowana jest na 19 mld dolarów kanadyjskich, czyli ponad 14,1 dolarów amerykańskich. Minister zaznaczyła, że to największa inwestycja w Królewskie Kanadyjskie Siły Powietrzne od 30 lat.

Samoloty mają zostać pozyskane w kilku transzach. W ramach pierwszej z nich do Kanady trafi 16 F-35. Jednocześnie, pierwsze cztery maszyny spodziewane są w 2026, a kolejne sześć w następnym roku, a także w 2028 roku. Całe zamówienie ma zostać zrealizowane do końca 2032 roku. Do tego czasu, w ramach równoległego procesu, wycofane ze służby zostaną myśliwce CF-18.

Ponadto, na okres przejściowy Kanada zamawia australijskie F-18, by uzupełnić aktualną flotę CF-18. Te ostatnie są obecnie modernizowane, tak, by zachować odpowiednią sprawność do 2032 roku.

Anand przypomniała, że przetarg w sprawie wymiany myśliwców na nowe uruchomiono w 2017 roku. Jej zdaniem, obecnie, w związku z rosyjską inwazję na Ukrainę i „coraz bardziej asertywnym zachowaniem Chin w Indo-Pacyfiku”, nabrało to większego znaczenia.

„F-35 to nowoczesny, niezawodny i zwrotny samolot myśliwski używany przez naszych najbliższych sojuszników w misjach na całym świecie. Jest to najbardziej zaawansowany myśliwiec na rynku i jest to właściwy samolot dla Kanady” – powiedziała kanadyjska minister obrony.

Poza samolotami, kontrakt obejmuje też konfigurację i obsługę techniczną samolotów, stosowny sprzęt lotniczy oraz budowę nowoczesnych obiektów dla dywizjonów myśliwskich w Bagotville w Quebecu i Cold Lake w Albercie.

Ponadto, w ramach oddzielnego, wcześniej ogłoszonego planu finansowania, Kanada dalej będzie inwestowała w modernizację NORAD. Łącznie, ma to wzmocnić kanadyjskie bezpieczeństwo, jak również gospodarkę. W ciągu 25 lat dzięki program F-35 ma zapewnić nawet 3,3 tys. miejsc pracy w kanadyjskim przemyśle. Z kolei dzięki udziałowi Kanady w programie Joint Strike Fighter, tamtejsze firmy zabezpieczyły sobie kontrakty o wartości prawie 3 mld dolarów USA. W F-35 instalowane będą np. elementy podwozia, silnika oraz oprogramowania produkcji kanadyjskiej.

canada.ca / Kresy.pl