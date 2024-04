Parlament Europejski zagłosował za uznaniem aborcji za prawo podstawowe

Parlament Europejski głosował za włączeniem dostępu do aborcji do Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Jak poinformował w czwartek portal Euronews, Parlament Europejski głosował za włączeniem dostępu do aborcji do Karty praw podstawowych UE. Propozycja została zatwierdzona większością 336 do 163 głosów przeciw, przy poparciu głównie członków lewicy i centrystów.

Skrajnie lewicowa francuska eurodeputowana Manon Aubry zaatakowała prawicowych, jak to określiła, „reakcjonistów” za głosowanie przeciwko temu rozwiązaniu.

“Prawo do aborcji nie jest kwestią punktu widzenia” – twierdzi.

Głosowanie ma jednak w dużej mierze charakter symboliczny. Rezolucja nie ma charakteru wiążącego, a pełne prawo do aborcji wymagałoby wsparcia wszystkich 27 państw członkowskich, aby zostać uwzględnione w Karcie UE.

We wtorek Konferencja Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE) wydała specjalną notę „Tak dla promocji kobiet i prawa do życia, nie dla aborcji i narzucania ideologii”, zdecydowanie sprzeciwiając się zabijaniu dzieci poczętych.

Biskupi podkreślają, że Karta Praw Podstawowych nie może ona zawierać praw, które nie są uznawane przez wszystkich i powodują podziały. Zaznaczają, że aborcja „nigdy nie może być prawem podstawowym” ponieważ „idzie w kierunku przeciwnym do prawdziwej promocji kobiet i ich zasadniczych praw”.

COMECE zwraca uwagę, że głosowanie w Brukseli w sprawie włączenia „prawa do aborcji” do Karty Praw Podstawowych UE jest prostą konsekwencją tego, co wydarzyło się ostatnio we Francji, gdzie takie „prawo” zostało wpisane do konstytucji. Wywołało to debatę na temat rozszerzenia możliwości zabijania dzieci poczętych na szczeblu europejskim. Projekt w tej sprawie został złożony 7 lipca 2022 roku, jednak po fali sprzeciwów niektórych państw członkowskich odłożono go.

Kresy.pl/Euronews