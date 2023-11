Konfederacja przeciw przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej [+VIDEO]

Politycy Konfederacji podczas czwartkowej konferencji prasowej wezwali przyszły polski rząd do zablokowanie przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej.

“Konfederacja wzywa polski rząd, z jakichkolwiek partii ten rząd by nie został sformułowany, to zablokowania absurdalnego pomysłu przyjmowania Ukrainy do Unii Europejskiej. Taki pomysł, niestety, już funkcjonuje na poziomie Brukseli. Wczoraj usłyszeliśmy od pani Ursuli von der Leyen, że Komisja Europejska zaleca rozpoczęcie negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Komisja Europejska uważa, co zostało oficjalnie podane, że Ukraina w wystarczającym stopniu spełnia kryteria związane m.in. ze stabilnością instytucji gwarantujących demokrację oraz praworządnością. Usłyszmy te słowa dobrze i zdajmy sobie sprawę jak one są absurdalne” – mówił Michał Wawer.

“Mamy Ukrainę. Kraj, który jest pogrążony w wojnie. Kraj, który jest przeżarty korupcją. Słyszmy to regularnie. Co tydzień jest jakiś artykuł na temat korupcji, która niszczy nie tylko ukraińską gospodarkę, ale nawet ukraiński wysiłek zbrojny. Bo okazuje się, że np. część pomocy wojskowej trafiającej na Ukrainę w ogóle nie trafia na front tylko rozpływa się gdzieś po drodze. Taki kraj, ogarnięty korupcją, ogarnięty wojną, niepanujący nad częścią swojego oficjalnego terytorium jest przez Unię Europejską określany jako kraj gwarantujący stabilną demokrację, stabilny porządek instytucjonalny i praworządność. Jednocześnie słyszymy, że to Polska ma problem z praworządnością. I że u nas trzeba tutaj wprowadzić głębokie reformy i poddać Polskę ogromnej presji, żeby tą praworządność przywrócić. To jest absurd. To jest pomysł, który gołym okiem widać, że nie ma żadnego związku z rzeczywistością” – dodaje.

“Pranie brudnych pieniędzy, problemy z korupcją, nieczysty lobbing na Ukrainie to nie są elementy, które da się wyeliminować za pomocą unijnych regulacji” – dodała Anna Bryłka z Ruchu Narodowego. “Polska będzie krajem, który jako pierwszy i najbardziej dotkliwie doświadczy negatywnych skutków rozszerzenia Unii Europejskiej”.

“Polska i Ukraina mają w wielu obszarach rozbieżne interesy gospodarcze. Przede wszystkim na poziomie polskiego rolnictwa” – przekonywała.

