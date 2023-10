Juncker: Ukraina nie jest gotowa na UE “to kraj skorumpowany na wszystkich poziomach”

Policjanci z Tomaszowa Lubelskiego zatrzymali dwóch Ukraińców, podejrzanych o kradzieże z włamaniem do samochodów. Trafili do tymczasowego aresztu. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Dwaj obywatele Ukrainy są podejrzani o kradzieże z włamaniem do samochodów. "Od czerwca br. na terenie tomaszowskich parkingów sklepowych doszło do co najmniej trzech przypadków przestępczego procederu z udziałem zatrzymanych mężczyzn. 48 i 49-latek, aby dostać się do wnętrza samochodu, wykorzystywali urządzenie zagłuszające fale radiowe pilota sterującego centralnym zamkiem pojazdu" - podała tomaszowska policja we wtorkowym komunikacie.

Jak czytamy, "w konsekwencji zamykane pilotem auto, pozostawało otwarte. Tym sposobem mężczyźni bez problemu dostawali się do wnętrza samochodu, skąd kradli pozostawione tam pieniądze, karty kredytowe i dokumenty".