Szef unijnej dyplomacji wzywa państw europejskie do wsparcia Tajwanu okrętami

Wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell wezwał państwa członkowskie do wysłania okętów do Cieśniny Tajwańskiej.

Borrell napisał komentarz dla francuskiego tygodnika, wydawanego w niedzielę „Journal du Dimanche”. Jak stwierdził w swoim tekście – „Tajwan jest jest kwestią naszej troski gospodarczej, handlowej i technologicznej. Oto dlaczego wzywam europejskie marynarki wojenne do patrolowania Cieśniny Tajwańskiej i zademonstrowania przywiązania Europy do wolności żeglugi na tym niezwykle ważnym terytorium” – fragment przytoczył portal Radia Wolna Europa.

Dwa tygodnie temu Chiny przeprowadziły trzydniowe ćwiczenia wojskowe w pobliżu Tajwanu, symulując precyzyjne uderzenia i blokadę wyspy. Manewry rozpoczęły się po powrocie prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen ze Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkała się ona z przewodniczącym Izby Reprezentantów Kevinem McCarthym.

Była to niejako powtórka sytuacji z sierpnia, kiedy to poprzednia przewodnicząca izby niższej amerykańskiego parlamentu Nancy Pelosi odwiedziła wyspę, na co reakcją były zmasowane manewry sił zbrojnych Chińskiej Republiki Ludowej.

Josep Borrell, przemawiając w Parlamencie Europejskim na temat stosunków z Chinami we wtorek w tym tygodniu, dał jasno do zrozumienia, że ​​Tajwan jest geopolitycznie ważny dla Europy pod względem tego jak postrzega pokój globalny.

Komentarze Borrella stanowią istotny konrtapunkt do wypowiedzi prezydent Francji Emmanuela Macrona, który powiedział na początku tego miesiąca, że ​​Europa nie powinna „podążać za Stanami Zjednoczonymi” w przypadku konfliktu z Chinami o Tajwan. Marcon odwiedził zresztą Pekin, gdzie był z pompą i kordialnie podejmowany przez przewodniczącego ChRL Xi Jingpinga.



Uznawana przez niewielką grupę państw Republika Chińska na Tajwanie jest dziedzictwem chińskiej wojny domowej. Gdy nacjonalistyczny przywódca Chin Czang Kaj-szek przegrał walkę z komunistami Mao Zedonga, którzy 1 października 1949 proklamowali powstanie Chińskiej Republiki Ludowej, w grudniu tegoż roku roku resztki sił nacjonalistycznych ewakuowały się na Tajwan. Tam, korzystając z osłony USA, funkcjonowały one dalej jako Republika Chińska, początkowo ciesząca się międzynarodowym uznaniem.

W 1971 ChRL zajęła jej miejsce w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od tego czasu większość państw świata uznaje ją za jedyne państwo chińskie. Nawet wspierające tajwańskie struktury Stany Zjednoczone uznają formalną jedność państwowości chińskiej.

svoboda.org/kresy.pl