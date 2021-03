Pandemia koronawirusa (Kresowy Przegląd Tygodnia #17)

Polacy niechętni wobec szczepionek z Chin i Rosji; Orban zaszczepił się chińską szczepionką; Czesi zapowiedzieli zakup Sputnika V nawet bez zgody UE; o rosyjską szczepionkę stara się także Austria; ruszyły prace nad europejskim „paszportem” zdrowotnym; wprowadzenie takowego popiera większość Niemców; w Galicji rząd regionalny planuje wprowadzenie przymusu szczepień; Litwa jest gotowa podzielić się z Ukrainą szczepionką.

W tym tygodniu Przegląd objął tematy: pandemia (poniżej), walczysz z „mową nienawiści" albo nie studiujesz na Politechnice Wrocławskiej, Kresy, ostatni pomnik Franco usunięty, Ukraina i Białoruś, sprawa „zdrady stanu" Anatolija Szarija, wojsko – przetargi, nowe technologie, inne informacje z Polski i ze świata.

Pandemia koronawirusa

Blisko 3/4 Polaków nie zgodziłoby się na przyjęcie szczepionki na koronawirusa z Chin czy Rosji, nawet gdyby oznaczałoby to znaczne przyspieszenie terminu szczepienia – wynika z badania dla RMF i „DGP”. Negatywnej odpowiedzi udzieliło prawie 74 proc. badanych, w tym aż 56,6 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie nie”. 16,3 proc. respondentów odpowiedziało, że raczej nie skorzystałoby z możliwości zaszczepienia się rosyjską lub chińską szczepionką.

Premier Węgier Viktor Orbán został w niedzielę zaszczepiony chińską szczepionką na koronawirusa opracowaną przez Sinopharm.

W niedzielę premier Czech Andrej Babisz oświadczył, że kraj może stosować rosyjską szczepionkę przeciwko koronawirusowi Sputnik V nawet bez zgody agencji leków UE (EMA), ponieważ wystarczy zgoda Państwowego Instytutu Kontroli Leków (SUKL). Prezydent Milosz Zeman powiedział wcześniej, że wysłał do Rosji list z prośbą o dostarczenie szczepionki.

Zwalczanie pandemii koronawirusa i ewentualne dostawy rosyjskiej szczepionki Sputnik V do Austrii były tematami rozmów telefonicznych prezydenta Rosji Władimira Putina i kanclerza Austrii Sebastiana Kurza – poinformowało w piątek kremlowskie biuro prasowe.

Do jesieni Białoruś wyprodukuje własną szczepionkę przeciwko COVID-19 – obiecał Aleksandr Łukaszenko. „Na szczęście teraz zachorowalność zaczęła gwałtownie spadać, więc jesienią lub latem zbliżymy się do zera” – dodawał Łukaszenko.

Prezydent Białorusi podziękował też swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi za decyzję o otwarciu pasażerskich połączeń kolejowych z Białorusią, zawieszonych wiosną 2020 roku z powodu pandemii. „Myślę, że bliska jest chwila, kiedy otworzymy także ruch samochodowy. My nie mamy problemów. My nie jesteśmy zamknięci” – podkreślał Łukaszenko.

Według sondażu większość Niemców popiera wprowadzenie paszportów zdrowotnych, które uwolniłyby zaszczepionych od niektórych obostrzeń. Z cyfrowym paszportem szczepień byłby możliwy powrót do teatru, na siłownię, do pubu i na wycieczki. Według sondażu YouGov przeprowadzonego na zlecenie Deutsche Presse-Agentur (DPA), 16 proc. respondentów popiera wprowadzenie „zielonego paszportu”, jak ten, który Izrael wprowadził w ostatnią niedzielę dla wszystkich zaszczepionych oraz osób, które przebyły Covid. 44 proc. jest zdania, że paszport należy wprowadzić, ale dopiero wtedy, gdy wszyscy mieszkańcy Niemiec otrzymają szansę przyjęcia szczepionki, co ma nastąpić według obietnic rządu do 21 września. 35 proc. respondentów zdecydowanie odrzuciło pomysł wprowadzenia paszportu.

W czwartek (25.02.) szefowie państw i rządów Unii Europejskiej zainicjowali prace nad europejską kartą szczepień. Nie podjęto jeszcze decyzji jakie ułatwienia taka karta miałaby za sobą nieść. Jak podkreśla „Deutsche Welle”, dotychczas nie udowodniono jednoznacznie, że osoby zaszczepione nie mogą przenosić koronawirusa.

Hiszpański region autonomiczny Galicja zamierza wprowadzić obowiązek szczepień na koronawirusa. Tym, którzy nie poddadzą się temu obowiązkowi, będzie grozić grzywna do 60 tysięcy euro.

30-milionowa Ghana otrzymała w środę dostawę 600 tysięcy dawek szczepionki na koronawirusa stając się pierwszym państwem, które skorzystało z programu COVAX. Ghana jest jednym z 92 krajów, które otrzymają szczepionki za darmo dzięki inicjatywie COVAX. Kolejne 90 krajów i osiem terytoriów obiecało dofinansowanie tego programu. Przypomnijmy, że na szczepionki z COVAX czeka również Ukraina. W styczniu br. podawano, że na Ukrainę w ramach programu trafi 8 mln dawek. Dotychczas kraj ten otrzymał tylko jedną partię indyjskiej szczepionki, zakontraktowaną samodzielnie przez ukraiński rząd. Jest to preparat AstraZeneca produkowany przez indyjską firmę Serum Institute India pod lokalną marką Covishield. Samolot z 500 tysiącami dawek szczepionki wyleciał z Bombaju w poniedziałek i po międzylądowaniu w Istambule dotarł we wtorek rano do Kijowa.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kułeba powiedział, że Litwa jest gotowa podzielić się z Ukraińcami swoimi nadwyżkami szczepionek na koronawirusa. Szef MSZ Litwy chce poprosić „przyjaciół w UE”, żeby się przyłączyli i też przekazali szczepionki Ukraińcom.

