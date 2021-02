Hiszpański region chce wprowadzić przymus szczepień przeciw COVID-19

Hiszpański region autonomiczny Galicja zamierza wprowadzić obowiązek szczepień na koronawirusa. Tym, którzy nie poddadzą się temu obowiązkowi, będzie grozić grzywna do 60 tysięcy euro.

Jak podał we wtorek portal The Local, regionalny rząd w Galicji położonej w północno-zachodniej części Hiszpanii ogłosił, że szczepionka na COVID-19 będzie obowiązkowa dla wszystkich mieszkańców. Ci, którzy odmówią zaszczepienia się, mogą zapłacić karę w wysokości od 1 tysiąca do 60 tysięcy euro.

Regionalny rząd Alberta Nuñeza Feijóo pracował nad projektem ustawy w tej sprawie od listopada ubiegłego roku, ale zamiar zmiany przepisów szef rządu ogłosił dopiero dzisiaj.

Jeśli projekt nowelizacji zostanie zaakceptowany przez większość w regionalnym parlamencie, każdy, kto „bez uzasadnienia” odmówi przyjęcia szczepionki na koronawirusa, zostanie uznany winnym „drobnego wykroczenia”, za które grozi od tysiąca do 3 tysięcy euro grzywny.

Jednak w przypadkach, które „mogą stanowić zagrożenie lub poważny uszczerbek na zdrowiu ludności”, zostanie to uznane za poważne wykroczenie, a kara wyniesie od 3 tysięcy do 60 tysięcy euro. Według The Local może do tego dojść w sytuacji, gdy osoba, która odmówiła przyjęcia szczepionki, zachoruje później na COVID-19. Jest to jednak tylko jedna z interpretacji, ponieważ projekt nie wyjaśnia tego szczegółowo.

Według hiszpańskiego medycznego serwisu informacyjnego Redacción Medica projekt zawiera również klauzulę mówiącą „bardzo poważnych wykroczeniach”, za co grozi do 600 tys. euro kary. Dotyczy to sytuacji takich jak zlekceważenie kwarantanny przez pracownika służby zdrowia.

Jak dotąd szczepienia na koronawirusa w Hiszpanii są dobrowolne, ale w grudniu hiszpański rząd zdecydował, że będzie prowadził rejestr osób, które odmówiły poddania się szczepieniu. Galicja może stać się pierwszym regionem w Hiszpanii, w którym szczepienie przeciw COVID-19 stanie się obowiązkowe.

Pojawiły się doniesienia, że po ogłoszeniu planów rządu strona internetowa Lexisla con Nós, która służy jako portal, na którym rząd galicyjski zbiera sugestie od obywateli, została zalana setkami komentarzy krytyków nowelizacji, z których wielu nazywało ją „dyktatorską”.

Rzeczniczka Galicyjskiej Partii Nacjonalistycznej Ana Pontón powiedziała, że projekt rządu Feijóo „traktuje Galicjan jak zwykłych podejrzanych, których należy pilnować i karać”.

Większość w parlamencie Galicji ma centroprawicowa Partia Ludowa.

